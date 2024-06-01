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В Крыму назвали главную силу в защите детей в России - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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В Крыму назвали главную силу в защите детей в России
В Крыму назвали главную силу в защите детей в России - РИА Новости Крым, 01.06.2024
В Крыму назвали главную силу в защите детей в России
Безопасный мир для каждого ребенка в регионах России, в том числе тех, которые сегодня подвергаются террористическим ударам украинских нацистов, обеспечит армия РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T10:07
2024-06-01T10:07
крым
сергей аксенов
владимир константинов
дети
праздники и памятные даты
общество
год семьи в россии
семья
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Безопасный мир для каждого ребенка в регионах России, в том числе тех, которые сегодня подвергаются террористическим ударам украинских нацистов, обеспечит армия России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем защиты детей.Он подчеркнул, что хотя сегодняшний праздник установлен ООН, "вряд ли эта организация выскажется в защиту детей из российских регионов, которые подвергаются террористическим ударам украинских нацистов".Он подчеркнул также, что поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление государственной политики. На эту цель работают различные программы, в том числе по выплатам федеральных и региональных пособий на детей и по организации их оздоровления в лагерях, в том числе в Крыму."В текущем году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тысяч детей в рамках республиканской программы. Среди них – дети участников СВО, семьям которых уделяется особое внимание", – отметил Аксенов.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что в Крыму, как и во всей России, прививаются семейные ценности молодежи и поддерживаются молодые семьи. А для детей стремятся создать достойные условия для развития гармоничной личности.Ранее президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Ранее президент заявил, что регионы РФ должны дополнить федеральную поддержку многодетных семей региональными мерами. А также поручил "отрегулировать на федеральном уровне" вопрос, касающийся социальной поддержки таких семей, подчеркнув, что они не должны терять выплаты при росте доходов. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаДень защиты детей и День города – что интересного в парках СимферополяКабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом
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5
4.7
96
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, дети, праздники и памятные даты, общество, год семьи в россии, семья, новости крыма
В Крыму назвали главную силу в защите детей в России

Власти поздравили крымчан с Днем защиты детей

10:07 01.06.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДети с ростовой куклой Чебурашкой
Дети с ростовой куклой Чебурашкой
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Безопасный мир для каждого ребенка в регионах России, в том числе тех, которые сегодня подвергаются террористическим ударам украинских нацистов, обеспечит армия России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем защиты детей.
Он подчеркнул, что хотя сегодняшний праздник установлен ООН, "вряд ли эта организация выскажется в защиту детей из российских регионов, которые подвергаются террористическим ударам украинских нацистов".
"Наши воины сражаются за безопасный мир для каждого ребенка. И мы сделаем все, чтобы обеспечить подрастающему поколению счастливое будущее", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул также, что поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление государственной политики. На эту цель работают различные программы, в том числе по выплатам федеральных и региональных пособий на детей и по организации их оздоровления в лагерях, в том числе в Крыму.
"В текущем году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тысяч детей в рамках республиканской программы. Среди них – дети участников СВО, семьям которых уделяется особое внимание", – отметил Аксенов.
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что в Крыму, как и во всей России, прививаются семейные ценности молодежи и поддерживаются молодые семьи. А для детей стремятся создать достойные условия для развития гармоничной личности.
"Мы строим и ремонтируем детские сады и школы, за десять лет в Крыму появились сотни таких объектов. Сейчас в них обучаются более 79 тысяч воспитанников детских садов и свыше 208 тысяч школьников. Помимо этого, у нас развивается система дополнительного образования: создаются новые организации, ремонтируются действующие учебные помещения, приобретается современное оборудование", - отметил он.
Ранее президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества.
Ранее президент заявил, что регионы РФ должны дополнить федеральную поддержку многодетных семей региональными мерами. А также поручил "отрегулировать на федеральном уровне" вопрос, касающийся социальной поддержки таких семей, подчеркнув, что они не должны терять выплаты при росте доходов.
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КрымСергей АксеновВладимир КонстантиновдетиПраздники и памятные датыОбществоГод семьи в РоссиисемьяНовости Крыма
 
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