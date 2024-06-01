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В Крыму назвали главную силу в защите детей в России

В Крыму назвали главную силу в защите детей в России - РИА Новости Крым, 01.06.2024

В Крыму назвали главную силу в защите детей в России

Безопасный мир для каждого ребенка в регионах России, в том числе тех, которые сегодня подвергаются террористическим ударам украинских нацистов, обеспечит армия РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T10:07

2024-06-01T10:07

2024-06-01T10:07

крым

сергей аксенов

владимир константинов

дети

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общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Безопасный мир для каждого ребенка в регионах России, в том числе тех, которые сегодня подвергаются террористическим ударам украинских нацистов, обеспечит армия России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем защиты детей.Он подчеркнул, что хотя сегодняшний праздник установлен ООН, "вряд ли эта организация выскажется в защиту детей из российских регионов, которые подвергаются террористическим ударам украинских нацистов".Он подчеркнул также, что поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление государственной политики. На эту цель работают различные программы, в том числе по выплатам федеральных и региональных пособий на детей и по организации их оздоровления в лагерях, в том числе в Крыму."В текущем году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тысяч детей в рамках республиканской программы. Среди них – дети участников СВО, семьям которых уделяется особое внимание", – отметил Аксенов.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что в Крыму, как и во всей России, прививаются семейные ценности молодежи и поддерживаются молодые семьи. А для детей стремятся создать достойные условия для развития гармоничной личности.Ранее президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Ранее президент заявил, что регионы РФ должны дополнить федеральную поддержку многодетных семей региональными мерами. А также поручил "отрегулировать на федеральном уровне" вопрос, касающийся социальной поддержки таких семей, подчеркнув, что они не должны терять выплаты при росте доходов. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаДень защиты детей и День города – что интересного в парках СимферополяКабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, дети, праздники и памятные даты, общество, год семьи в россии, семья, новости крыма