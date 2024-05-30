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Регионы РФ должны расширить поддержку многодетных семей – Путин

Регионы РФ должны расширить поддержку многодетных семей – Путин - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Регионы РФ должны расширить поддержку многодетных семей – Путин

Регионы должны дополнить федеральные меры поддержки многодетных семьей региональными. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с семьями,... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T15:11

2024-05-30T15:11

2024-05-30T15:11

семья

владимир путин (политик)

новости

россия

дети

многодетная семья

нацпроект "семья"

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Регионы должны дополнить федеральные меры поддержки многодетных семьей региональными. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Он подчеркнул, что российские семьи с детьми должны иметь самые широкие возможности и чувствовать заботу и уважение со стороны государства, и напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетной семьи."Будем и дальше создавать условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей – это принципиальная задача нашей государственной политики. Рассчитываю, что региональные, местные власти будут и дальше дополнять действующие федеральные меры собственными решениями и программами, помогать конкретным семьям", – сказал российский лидер.Указом Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностейЧитайте также на РИА Новости Крым:Единое пособие на детей в Крыму: как получитьМногодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – ГосдумаПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, владимир путин (политик), новости, россия, дети, многодетная семья, нацпроект "семья", господдержка