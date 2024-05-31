https://crimea.ria.ru/20240531/190-tysyach-detey-primut-letom-detskie-lagerya-kryma-1137741321.html

190 тысяч детей примут летом детские лагеря Крыма

190 тысяч детей примут летом детские лагеря Крыма - РИА Новости Крым, 31.05.2024

190 тысяч детей примут летом детские лагеря Крыма

Детские лагеря Крыма летом примут около 190 тысяч детей, в том числе из Белгородской области, новых регионов и подтопленных областей России, сообщил... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T08:24

2024-05-31T08:24

2024-05-31T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Детские лагеря Крыма летом примут около 190 тысяч детей, в том числе из Белгородской области, новых регионов и подтопленных областей России, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.На эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей, отметил он. Кроме того, по его словам, Крым примет 48 тысяч детей из других регионов, в том числе около 10 тысяч отдохнут в "Артеке". В частности отдыхом и оздоровлением обеспечат детей из регионов, подвергающихся обстрелам со стороны Украины и попавших в зону подтопления."Летом планируется оздоровить тысячу детей из Белгородской области - 1 июня начнется первая смена для 500 детей, и 1200 детей из Оренбургской области. Регионы, оказывающие шефскую помощь новым субъектам России, планируют оздоровить в Крыму этим летом 7400 детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - сообщил глава Госсовета республики.Правительство выделит свыше 1,1 млрд рублей на путевки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей. Это позволит почти 22,5 тыс. детей отдохнуть и набраться сил, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:К приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях КрымаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – властиВ "Артеке" завершили реконструкцию лагеря "Кипарисный"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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