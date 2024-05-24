К приему готовы: как обеспечивают безопасность детей в Крыму
Безопасность детей в оздоровительных лагерях Крыма обеспечена в полном объеме – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Для безопасности детей в летних лагерях Крыма установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог. Все учреждения перед началом сезона проверены членами специальной межведомственной комиссии и имеют действующие "паспорта безопасности". Об этом рассказала журналистам заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.
"Проводятся инструктажи и учения по пожарной безопасности. Точно так же проводятся учения на случай воздушной тревоги. В каждом лагере есть укрытие, в которое могут быть направлены дети", - рассказала она.
В этом году крымские оздоровительные детские учреждения готовы принять 180 тысяч ребят из Крыма и других регионов. Всего с 1 июня будет работать 334 оздоровительных учреждения.
"Это и загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания, которые создаются при школах. Также в этом году у нас будет работать 465 дневных тематических площадок. Это серьезная цифра, и мы планируем обеспечить в общем 180 тысяч детей отдыхом и оздоровлением", - сказала Оксана Красникова.
Насколько готова инфраструктура
Сразу после окончания предыдущего сезона лагеря стали готовить к следующему. Во многих учреждениях проведены капитальные ремонты, приведена в порядок территория, теневые навесы, беседки.
В детском спортивно-оздоровительном центре "Дельфин" первую смену примут 1 июня. Сейчас на территории завершаются последние приготовления: стригут газоны, что-то подкрашивают, под навесами на пляже стелют искусственную траву и укрывают специальным теневым покрытием последнюю крышу – они были снесены ветром во время шторма в ноябре прошлого года.
"Нам повезло, - рассказывает управляющая оздоровительно-спортивным комплексом Лолита Маниленко. – У соседей на пляжах полностью все посносило, а у нас только ветром сорвало сетки на навесах и камней нанесло. Мы своими силами все привели в порядок".
© РИА Новости КрымПляж детского оздоровительного лагеря "Дельфин"
© РИА Новости Крым
Пляж детского оздоровительного лагеря "Дельфин"
В детских комнатах и в столовой провели косметический ремонт, закупили новые ортопедические матрацы и постельное белье. На территории приведены в порядок все клумбы, фотозоны, костровая площадка, теневые навесы, футбольное поле и волейбольная площадка.
В этом году вводится в эксплуатацию спортивная площадка, которая будет включать в себя воркаут, пять силовых тренажеров, беговую дорожку.
© РИА Новости КрымВ детском оздоровительном лагере "Дельфин" устанавливают новую спортивную площадку
© РИА Новости Крым
В детском оздоровительном лагере "Дельфин" устанавливают новую спортивную площадку
Битвы хоров и поделки из глины
"Вы бы видели, какие у нас проводятся битвы хоров! – всплескивает в ладоши Лолита Геннадиевна. – Это что-то потрясающее, с каким удовольствием у нас дети поют!"
В лагере работает вокальная студия, руководитель которой играет на нескольких музыкальных инструментах. Аналог телевизионной "Битвы хоров" - уже устоявшаяся традиция: лагерю 45 лет. Многие дети, которые приезжали сюда при Союзе, сейчас привозят на отдых своих внуков. Есть ребята, которые приезжают по пять-шесть лет подряд и назначают друг другу встречи в "Дельфине".
"А тут у нас гончарный круг, - показывает нам управляющая. – У нас с детьми занимается профессиональный гончар, дети делают прекрасные поделки из глины".
© РИА Новости КрымТакие поделки делают дети на гончарном круге в лагере "Дельфин"
© РИА Новости Крым
Такие поделки делают дети на гончарном круге в лагере "Дельфин"
В программы всех оздоровительных учреждений в обязательном порядке входит утренняя линейка с подъемом государственного флага и исполнением гимна России.
"В каждом лагере у нас продолжается традиция поднятия флага и исполнения гимнов России и Республики Крым. Утро начинается с линейки - это дисциплинирует детей. В течение дня предусмотрены воспитательные мероприятия, экскурсии, встречи с интересными людьми, в том числе с участниками СВО", - продолжает представитель лагеря.
Этим летом Крым примет на отдых детей из Белгородской области, а также ребят из регионов центральной России, пострадавших от наводнения. Переговоры об этом на данный момент ведутся.
© РИА Новости КрымСпальня детского корпуса с новыми ортопедическими матрацами в детском лагере "Дельфин"
© РИА Новости Крым
Спальня детского корпуса с новыми ортопедическими матрацами в детском лагере "Дельфин"
Принять их уже готовы 95% детских лагерей, сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин. Он отметил, что в рамках подготовки к детской оздоровительной кампании в 2024 году в Центр гигиены и эпидемиологии было подано около 300 заявлений на проведение лабораторных исследований, и все они уже выполнены.
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