https://crimea.ria.ru/20240524/skolko-ozdorovitelnykh-lagerey-v-krymu-gotovy-prinyat-detey-1137523808.html

Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей

Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей

За неделю до лета к оздоровительной кампании в Крыму готовы 95% детских лагерей – у остальных документы еще в работе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T07:03

2024-05-24T07:03

2024-05-24T07:03

детский отдых

радио "спутник в крыму"

крым

детские лагеря в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. За неделю до лета к оздоровительной кампании в Крыму готовы 95% детских лагерей – у остальных документы еще в работе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.По его словам, основным документом, который разрешает работу любого детского оздоровительного учреждения, является заключение санэпидэкспетизы. Его на основе лабораторных данных, полученных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, выдает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Экспертизы в детских лагерях проводятся в два этапа.Он отметил, что в рамках подготовки к детской оздоровительная кампании в 2024 году в Центр гигиены и эпидемиологии было подано около 300 заявлений на проведение лабораторных исследований, и все они уже выполнены. "В органы инспекции сейчас порядка 180 заявлений направлены на выдачу экспертных заключений на пляж", – уточнил он.17 мая главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко сообщала, что санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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