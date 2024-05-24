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Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей
Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей
За неделю до лета к оздоровительной кампании в Крыму готовы 95% детских лагерей – у остальных документы еще в работе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T07:03
2024-05-24T07:03
детский отдых
радио "спутник в крыму"
крым
детские лагеря в крыму
роспотребнадзор
владислав проскурнин
общество
отдых
отдых в крыму
оздоровление детей в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. За неделю до лета к оздоровительной кампании в Крыму готовы 95% детских лагерей – у остальных документы еще в работе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.По его словам, основным документом, который разрешает работу любого детского оздоровительного учреждения, является заключение санэпидэкспетизы. Его на основе лабораторных данных, полученных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, выдает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Экспертизы в детских лагерях проводятся в два этапа.Он отметил, что в рамках подготовки к детской оздоровительная кампании в 2024 году в Центр гигиены и эпидемиологии было подано около 300 заявлений на проведение лабораторных исследований, и все они уже выполнены. "В органы инспекции сейчас порядка 180 заявлений направлены на выдачу экспертных заключений на пляж", – уточнил он.17 мая главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко сообщала, что санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаСевастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
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детский отдых, крым, детские лагеря в крыму, роспотребнадзор, владислав проскурнин, общество, отдых, отдых в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма
Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей

В Крыму 95% лагерей получили разрешение Роспотребнадзора на прием детей

07:03 24.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДети на пляже в оздоровительном лагере
Дети на пляже в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. За неделю до лета к оздоровительной кампании в Крыму готовы 95% детских лагерей – у остальных документы еще в работе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.
По его словам, основным документом, который разрешает работу любого детского оздоровительного учреждения, является заключение санэпидэкспетизы. Его на основе лабораторных данных, полученных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, выдает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Экспертизы в детских лагерях проводятся в два этапа.
"У нас есть стационарные лагеря и с дневным пребыванием детей. В целом сейчас, по моим данным, из общего объема всех детских лагерей осталось в работе 5%. Остальные экспертные заключения выданы", – сказал Проскурнин.
Он отметил, что в рамках подготовки к детской оздоровительная кампании в 2024 году в Центр гигиены и эпидемиологии было подано около 300 заявлений на проведение лабораторных исследований, и все они уже выполнены.
"В органы инспекции сейчас порядка 180 заявлений направлены на выдачу экспертных заключений на пляж", – уточнил он.
17 мая главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко сообщала, что санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей.
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