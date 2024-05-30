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Многодетные семьи не должны терять выплаты при росте доходов - Путин

Многодетные семьи не должны терять выплаты при росте доходов - Путин - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Многодетные семьи не должны терять выплаты при росте доходов - Путин

Проблема утраты мер господдержки многодетными семьями при небольшом росте доходов должна быть решена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T15:46

2024-05-30T15:46

2024-05-30T15:46

новости

семья

многодетная семья

льгота

пособия и выплаты

россия

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Проблема утраты мер господдержки многодетными семьями при небольшом росте доходов должна быть решена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"."Момент, который требует внимательного к нему отношения и дорегулирования. Вот чуть-чуть превышает доход у семьи, и различные социальные меры поддержки мимо них проходят", - сказал президент, комментируя такую ситуацию, с которой столкнулась одна из семей, принимавших участие во встрече.Этот вопрос, по словам Путина, должен быть отрегулирован на федеральном уровне, поскольку "такие ситуации могут возникать и в других семьях".В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в частности социальную сферу, сообщила о том, что этот вопрос сейчас находится в работе у правительства России.Регионы должны дополнить федеральные меры поддержки многодетных семьей региональными, поручил ранее в четверг президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотекиНа поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублейВ нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства

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новости, семья, многодетная семья, льгота, пособия и выплаты, россия, владимир путин (политик)