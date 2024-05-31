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День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя
День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя - РИА Новости Крым, 31.05.2024
День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя
В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке Симферополя пройдут игры и мастер-классы, маленьким посетителям предложат рисовать на асфальте и подарят воздушные... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T08:39
2024-05-31T08:39
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симферополь
праздники и памятные даты
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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке Симферополя пройдут игры и мастер-классы, маленьким посетителям предложат рисовать на асфальте и подарят воздушные шары, а в воскресенье, по случаю Дня города, праздничную программу устроят и в других парках, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".День защиты детей в Детском паркеПраздничную программу в Детском парке 1 июня в 9:30 откроет футбольный турнир. В 10 часов утра на парковой сцене начнется концертно-игровая программа "На нашей планете счастливые дети", параллельно на центральной аллее откроют выставку детского рисунка, проведут мастер-классы, маленьким посетителям будут раздавать воздушные шары и устроят встречу со сказочными персонажами.В 11 часов юные художники смогут принять участие в акции рисунков на асфальте "Детство", на площадке у сцены. В 11:05 и 11:45 на центральной аллее будут показывать кукольную сказку "Лесная история". В полдень состоится церемония награждения победителей конкурса "Миру – да, терроризму – нет!", в а 13:30 и в 16 часов – игровая программа "Приключения сказочных героев" у дуба-великана.Программа в парке ГагаринаВ парке имени Гагарина 1 июня программу откроют в 10 часов утра легкоатлетическим кроссом.С 10:00 до 17:00 в парке будет проходить фестиваль "Лето в движении". Также в 10 часов утра все желающие могут принять участие в семейном турнире "Папа, мама, я – туристическая семья", в рамках которой участникам предложат несложную дистанцию, фото-викторину на знание Крыма, мастер-класс по вязке узлов и другие активности.С 10:30 до 12:30 в парке устроят праздник кинодетства с мастер-классом по уличной анимации. А с полудня проведут игровую программу "Супергеройская вечеринка: Черепашки-ниндзя и Человек-паук".День рождения крымской столицыПраздничную программу 2 июня приурочат ко Дню основания Симферополя. В Детском парке она стартует в 11:30 раздачей воздушных шаров. В 12:30 запланирована анимационная программа "По дороге с облаками", в 14 часов маленьким гостям предложат нарисовать "открытку городу" на асфальте – в честь дня рождения крымской столицы. С 15 часов в парке устроят дискотеку мыльных пузырей.В парке Гагарина 2 июня с 9:00 начнутся соревнования по стритболу, с 10:00 – квест на знание истории города и параллельно – турнир по жимреслингу. В 11:00 стартует роллерский забег среди любителей, а в полдень – концертно-игровая программа "Город у Салгира".С 16 часов в парке будет выступать эстрадно-духовой оркестр, а в 18:00 в районе аттракционов начнется Фестиваль красок.Также в субботу послушать эстрадно-духовой оркестр можно в парке Тренева – с 16:00. В это же время в воскресенье здесь устроят концертную программу вокальной группы "Кумушки" – "Пою тебе, любимый Симферополь".Читайте также на РИА Новости Крым:В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкцияРотонда, пруды и спортплощадки: каким будет самый старый парк СимферополяСотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне
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4.7
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крым, симферополь, праздники и памятные даты, дети, общество, культура, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , новости крыма
День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя

Программа празднования Дня города Симферополя и Дня защиты детей в Симферополе

08:39 31.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖенщина с ребенком отдыхают возле озера в парке им. Гагарина в Симферополе
Женщина с ребенком отдыхают возле озера в парке им. Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке Симферополя пройдут игры и мастер-классы, маленьким посетителям предложат рисовать на асфальте и подарят воздушные шары, а в воскресенье, по случаю Дня города, праздничную программу устроят и в других парках, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".

День защиты детей в Детском парке

Праздничную программу в Детском парке 1 июня в 9:30 откроет футбольный турнир. В 10 часов утра на парковой сцене начнется концертно-игровая программа "На нашей планете счастливые дети", параллельно на центральной аллее откроют выставку детского рисунка, проведут мастер-классы, маленьким посетителям будут раздавать воздушные шары и устроят встречу со сказочными персонажами.
В 11 часов юные художники смогут принять участие в акции рисунков на асфальте "Детство", на площадке у сцены. В 11:05 и 11:45 на центральной аллее будут показывать кукольную сказку "Лесная история". В полдень состоится церемония награждения победителей конкурса "Миру – да, терроризму – нет!", в а 13:30 и в 16 часов – игровая программа "Приключения сказочных героев" у дуба-великана.

Программа в парке Гагарина

В парке имени Гагарина 1 июня программу откроют в 10 часов утра легкоатлетическим кроссом.
С 10:00 до 17:00 в парке будет проходить фестиваль "Лето в движении". Также в 10 часов утра все желающие могут принять участие в семейном турнире "Папа, мама, я – туристическая семья", в рамках которой участникам предложат несложную дистанцию, фото-викторину на знание Крыма, мастер-класс по вязке узлов и другие активности.
С 10:30 до 12:30 в парке устроят праздник кинодетства с мастер-классом по уличной анимации. А с полудня проведут игровую программу "Супергеройская вечеринка: Черепашки-ниндзя и Человек-паук".

День рождения крымской столицы

Праздничную программу 2 июня приурочат ко Дню основания Симферополя. В Детском парке она стартует в 11:30 раздачей воздушных шаров. В 12:30 запланирована анимационная программа "По дороге с облаками", в 14 часов маленьким гостям предложат нарисовать "открытку городу" на асфальте – в честь дня рождения крымской столицы. С 15 часов в парке устроят дискотеку мыльных пузырей.
В парке Гагарина 2 июня с 9:00 начнутся соревнования по стритболу, с 10:00 – квест на знание истории города и параллельно – турнир по жимреслингу. В 11:00 стартует роллерский забег среди любителей, а в полдень – концертно-игровая программа "Город у Салгира".
С 16 часов в парке будет выступать эстрадно-духовой оркестр, а в 18:00 в районе аттракционов начнется Фестиваль красок.
Также в субботу послушать эстрадно-духовой оркестр можно в парке Тренева – с 16:00. В это же время в воскресенье здесь устроят концертную программу вокальной группы "Кумушки" – "Пою тебе, любимый Симферополь".
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