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День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя

День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя - РИА Новости Крым, 31.05.2024

День защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя

В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке Симферополя пройдут игры и мастер-классы, маленьким посетителям предложат рисовать на асфальте и подарят воздушные... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T08:39

2024-05-31T08:39

2024-05-31T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке Симферополя пройдут игры и мастер-классы, маленьким посетителям предложат рисовать на асфальте и подарят воздушные шары, а в воскресенье, по случаю Дня города, праздничную программу устроят и в других парках, сообщает пресс-служба предприятия "Парки столицы".День защиты детей в Детском паркеПраздничную программу в Детском парке 1 июня в 9:30 откроет футбольный турнир. В 10 часов утра на парковой сцене начнется концертно-игровая программа "На нашей планете счастливые дети", параллельно на центральной аллее откроют выставку детского рисунка, проведут мастер-классы, маленьким посетителям будут раздавать воздушные шары и устроят встречу со сказочными персонажами.В 11 часов юные художники смогут принять участие в акции рисунков на асфальте "Детство", на площадке у сцены. В 11:05 и 11:45 на центральной аллее будут показывать кукольную сказку "Лесная история". В полдень состоится церемония награждения победителей конкурса "Миру – да, терроризму – нет!", в а 13:30 и в 16 часов – игровая программа "Приключения сказочных героев" у дуба-великана.Программа в парке ГагаринаВ парке имени Гагарина 1 июня программу откроют в 10 часов утра легкоатлетическим кроссом.С 10:00 до 17:00 в парке будет проходить фестиваль "Лето в движении". Также в 10 часов утра все желающие могут принять участие в семейном турнире "Папа, мама, я – туристическая семья", в рамках которой участникам предложат несложную дистанцию, фото-викторину на знание Крыма, мастер-класс по вязке узлов и другие активности.С 10:30 до 12:30 в парке устроят праздник кинодетства с мастер-классом по уличной анимации. А с полудня проведут игровую программу "Супергеройская вечеринка: Черепашки-ниндзя и Человек-паук".День рождения крымской столицыПраздничную программу 2 июня приурочат ко Дню основания Симферополя. В Детском парке она стартует в 11:30 раздачей воздушных шаров. В 12:30 запланирована анимационная программа "По дороге с облаками", в 14 часов маленьким гостям предложат нарисовать "открытку городу" на асфальте – в честь дня рождения крымской столицы. С 15 часов в парке устроят дискотеку мыльных пузырей.В парке Гагарина 2 июня с 9:00 начнутся соревнования по стритболу, с 10:00 – квест на знание истории города и параллельно – турнир по жимреслингу. В 11:00 стартует роллерский забег среди любителей, а в полдень – концертно-игровая программа "Город у Салгира".С 16 часов в парке будет выступать эстрадно-духовой оркестр, а в 18:00 в районе аттракционов начнется Фестиваль красок.Также в субботу послушать эстрадно-духовой оркестр можно в парке Тренева – с 16:00. В это же время в воскресенье здесь устроят концертную программу вокальной группы "Кумушки" – "Пою тебе, любимый Симферополь".Читайте также на РИА Новости Крым:В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкцияРотонда, пруды и спортплощадки: каким будет самый старый парк СимферополяСотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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