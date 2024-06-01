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Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею

Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею

Создание в России единой цифровой платформы в сфере туризма позволит снизить цены на отдых и сделает рынок онлайн-услуг прозрачным и безопасным для всех. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T07:39

2024-06-01T07:39

2024-06-01T07:39

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

россия

туризм

внутренний туризм

людмила бабий

мнения

отдых

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Создание в России единой цифровой платформы в сфере туризма позволит снизить цены на отдых и сделает рынок онлайн-услуг прозрачным и безопасным для всех. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.Президент России Владимир Путин поручил Кабмину создать единую цифровую платформу в сфере туризма. С ее помощью будут собираться, храниться, обрабатываться и передаваться данные об объектах показа, размещения и общественного питания, а также транспортных услугах, работе экскурсоводов и гидов-переводчиков.По словам Бабий, такая цифровая платформа позволит добиться прозрачности и безопасности рынка онлайн-услуг, поскольку она надежно защитит персональные данные, исключив возможность попасть на мошенников.По ее мнению, функционал у такой платформы "будет самый широкий: начиная от готового путешествия и заканчивая бронированием конкретной гостиницы на необходимые вам даты". А встроенные фильтры не только не допустят потенциальных обманщиков, например несуществующие субъекты туристического рынка, но и будут регулярно очищать базу от его недобросовестных участников, предлагающих некачественные услуги, считает эксперт."На основании отзывов рейтинг будет понижаться, и это будет сказываться при запросе в поисковых системах внутри самой цифровой платформы", – предположила Бабий.Кроме того, с появлением единой цифровой платформы можно рассчитывать на снижение стоимости услуг, уверена она.Также, по ее мнению, новшество поможет россиянам выгодно путешествовать по стране, потому что система будет учитывать все программы акций и льгот."Мне кажется, что эта история будет еще и про социальный туризм. Практически все мы имеем карты платежной системы "МИР". И когда будет существовать единый цифровой портал, вы сможете очень быстро участвовать в государственных акциях в части того же возвратного кешбэка на путевки, туры, поездки", – сказала Бабий.Эксперт подчеркнула, что в мировом опыте нет государственной системы бронирований, которая работала бы более успешно, чем коммерческие, которые берут проценты. И этот российский продукт станет первым.Ранее глава республиканского Госсовета Владимир Константинов рассказал, сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовКруглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президентПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, россия, туризм, внутренний туризм, людмила бабий, мнения, отдых, общество