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Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею
Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею
Создание в России единой цифровой платформы в сфере туризма позволит снизить цены на отдых и сделает рынок онлайн-услуг прозрачным и безопасным для всех. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T07:39
2024-06-01T07:39
2024-06-01T07:39
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
россия
туризм
внутренний туризм
людмила бабий
мнения
отдых
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Создание в России единой цифровой платформы в сфере туризма позволит снизить цены на отдых и сделает рынок онлайн-услуг прозрачным и безопасным для всех. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.Президент России Владимир Путин поручил Кабмину создать единую цифровую платформу в сфере туризма. С ее помощью будут собираться, храниться, обрабатываться и передаваться данные об объектах показа, размещения и общественного питания, а также транспортных услугах, работе экскурсоводов и гидов-переводчиков.По словам Бабий, такая цифровая платформа позволит добиться прозрачности и безопасности рынка онлайн-услуг, поскольку она надежно защитит персональные данные, исключив возможность попасть на мошенников.По ее мнению, функционал у такой платформы "будет самый широкий: начиная от готового путешествия и заканчивая бронированием конкретной гостиницы на необходимые вам даты". А встроенные фильтры не только не допустят потенциальных обманщиков, например несуществующие субъекты туристического рынка, но и будут регулярно очищать базу от его недобросовестных участников, предлагающих некачественные услуги, считает эксперт."На основании отзывов рейтинг будет понижаться, и это будет сказываться при запросе в поисковых системах внутри самой цифровой платформы", – предположила Бабий.Кроме того, с появлением единой цифровой платформы можно рассчитывать на снижение стоимости услуг, уверена она.Также, по ее мнению, новшество поможет россиянам выгодно путешествовать по стране, потому что система будет учитывать все программы акций и льгот."Мне кажется, что эта история будет еще и про социальный туризм. Практически все мы имеем карты платежной системы "МИР". И когда будет существовать единый цифровой портал, вы сможете очень быстро участвовать в государственных акциях в части того же возвратного кешбэка на путевки, туры, поездки", – сказала Бабий.Эксперт подчеркнула, что в мировом опыте нет государственной системы бронирований, которая работала бы более успешно, чем коммерческие, которые берут проценты. И этот российский продукт станет первым.Ранее глава республиканского Госсовета Владимир Константинов рассказал, сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовКруглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президентПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
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туризм в крыму, россия, туризм, внутренний туризм, людмила бабий, мнения, отдых, общество
Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею
Единая цифровая платформа в сфере туризма снизит цены на отдых в России – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым.
Создание в России единой цифровой платформы в сфере туризма позволит снизить цены на отдых и сделает рынок онлайн-услуг прозрачным и безопасным для всех. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий.
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину создать единую цифровую платформу в сфере туризма. С ее помощью будут собираться, храниться, обрабатываться и передаваться данные об объектах показа, размещения и общественного питания, а также транспортных услугах, работе экскурсоводов и гидов-переводчиков.
По словам Бабий, такая цифровая платформа позволит добиться прозрачности и безопасности рынка онлайн-услуг, поскольку она надежно защитит персональные данные, исключив возможность попасть на мошенников.
"В интернете можно нарваться либо на услугу несоответствующего качества как минимум, а как максимум – просто потерю денег. И бронирование на незнакомых сайтах с предоплатой может закончиться фиаско в плане отпуска. Но поскольку появится государственная и защищенная платформа, можно будет безопасно бронировать", – поделилась ожиданиями Бабий.
По ее мнению, функционал у такой платформы "будет самый широкий: начиная от готового путешествия и заканчивая бронированием конкретной гостиницы на необходимые вам даты". А встроенные фильтры не только не допустят потенциальных обманщиков, например несуществующие субъекты туристического рынка, но и будут регулярно очищать базу от его недобросовестных участников, предлагающих некачественные услуги, считает эксперт.
"На основании отзывов рейтинг будет понижаться, и это будет сказываться при запросе в поисковых системах внутри самой цифровой платформы", – предположила Бабий.
Кроме того, с появлением единой цифровой платформы можно рассчитывать на снижение стоимости услуг, уверена она.
"Сейчас 15-20% мы отдаем огромному рынку – тем, кто занимается продвижением. Это реально много. Причем не факт, что твоя услуга будет продвинута так, как необходимо. И я рассчитываю, что создание данной платформы позволит снизить стоимость, хотя бы в части той наценки, которую сегодня делают, чтобы заплатить сайту-агрегатору", – сказала Бабий.
Также, по ее мнению, новшество поможет россиянам выгодно путешествовать по стране, потому что система будет учитывать все программы акций и льгот.
"Мне кажется, что эта история будет еще и про социальный туризм. Практически все мы имеем карты платежной системы "МИР". И когда будет существовать единый цифровой портал, вы сможете очень быстро участвовать в государственных акциях в части того же возвратного кешбэка на путевки, туры, поездки", – сказала Бабий.
Эксперт подчеркнула, что в мировом опыте нет государственной системы бронирований, которая работала бы более успешно, чем коммерческие, которые берут проценты. И этот российский продукт станет первым.
"В России цифровую платформу будут создавать впервые, и я думаю, что мы опять будем впереди планеты всей", – заключила эксперт.
Ранее глава республиканского Госсовета Владимир Константинов рассказал, сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
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