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Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T08:44
2024-05-31T08:47
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СИМЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.При этом на майские праздники средняя загрузка отелей составила около 44%. Всего в майские в Крыму отдохнули 266,7 тысяч человек, что на 12% выше уровня 2023 года. Из общего числа отдыхающих, 72% прибыли через Крымский мост, 25% - по железной дороге, 3% - по сухопутному маршруту через новые регионы России.В Крыму к официальному открытию готовы 340 пляжей, их число может увеличиться, сообщали ранее в Минкурортов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых: какой будет летняя оздоровительная кампания-2024?190 тысяч детей примут летом детские лагеря КрымаКремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
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крым, новости крыма, владимир константинов, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

Турпоток с начала года превысил прошлогодний показатель - Константинов

08:44 31.05.2024 (обновлено: 08:47 31.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"В высоком сезоне 2024 года в Крыму будут функционировать более тысячи средств размещения, в том числе 91 санаторий. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, в гостиницах — 45%", - привел статистику спикер крымского парламента.
При этом на майские праздники средняя загрузка отелей составила около 44%. Всего в майские в Крыму отдохнули 266,7 тысяч человек, что на 12% выше уровня 2023 года. Из общего числа отдыхающих, 72% прибыли через Крымский мост, 25% - по железной дороге, 3% - по сухопутному маршруту через новые регионы России.
"Учитывая востребованность железнодорожного транспорта, в летний период в Крым будут курсировать дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Мурманска", - напомнил Константинов.
В Крыму к официальному открытию готовы 340 пляжей, их число может увеличиться, сообщали ранее в Минкурортов республики.
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КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдыхОтдых в Крыму
 
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