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Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T08:44

2024-05-31T08:44

2024-05-31T08:47

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СИМЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.При этом на майские праздники средняя загрузка отелей составила около 44%. Всего в майские в Крыму отдохнули 266,7 тысяч человек, что на 12% выше уровня 2023 года. Из общего числа отдыхающих, 72% прибыли через Крымский мост, 25% - по железной дороге, 3% - по сухопутному маршруту через новые регионы России.В Крыму к официальному открытию готовы 340 пляжей, их число может увеличиться, сообщали ранее в Минкурортов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых: какой будет летняя оздоровительная кампания-2024?190 тысяч детей примут летом детские лагеря КрымаКремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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