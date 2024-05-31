https://crimea.ria.ru/20240531/turpotok-rastet---skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-s-nachala-goda-1137741510.html
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T08:44
2024-05-31T08:44
2024-05-31T08:47
крым
новости крыма
владимир константинов
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3e870bd0661c16c7c47ba5fdb3ac463.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республиканского Госсовета Владимир Константинов.При этом на майские праздники средняя загрузка отелей составила около 44%. Всего в майские в Крыму отдохнули 266,7 тысяч человек, что на 12% выше уровня 2023 года. Из общего числа отдыхающих, 72% прибыли через Крымский мост, 25% - по железной дороге, 3% - по сухопутному маршруту через новые регионы России.В Крыму к официальному открытию готовы 340 пляжей, их число может увеличиться, сообщали ранее в Минкурортов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых: какой будет летняя оздоровительная кампания-2024?190 тысяч детей примут летом детские лагеря КрымаКремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_469f47ca5e372503f75cea9a37914abd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, владимир константинов, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму
Турпоток растет - сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
Турпоток с начала года превысил прошлогодний показатель - Константинов
08:44 31.05.2024 (обновлено: 08:47 31.05.2024)