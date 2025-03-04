Рейтинг@Mail.ru
Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250304/gde-v-simferopole-smogut-shvartovatsya-parusnye-lodki-1144638174.html
Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки
Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки
У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T11:48
2025-03-04T11:53
симферополь
михаил афанасьев
новости крыма
благоустройство
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144638338_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_fc646b813ae7ccbca40d4b8955b637e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, территорию у Нижнего пруда, что в районе Радиорынка, полностью благоустроят в текущем году, причем преобразится она со всех сторон водоема."Где-то площадь производства работ уже, где-то шире, но они полностью вокруг пруда", – отметил Афанасьев.В рамках благоустройства выполнят мощение плиткой и асфальтирование, обустроят детские спортивные площадки, оборудуют освещение и видеонаблюдение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы, предусмотренные проектом."Плюс у нас там будет организовано пространство – сделаем отделение для нашей спортивной школы. Поэтому все будет очень красиво", – заметил Афанасьев.Сам пруд, судя по словам главы города, обещает в скором времени тоже преобразиться.Работы на объекте, по его словам, должны завершить до 1 сентября.Такие же сроки для окончания благоустроительных работ установлены и на двух других объектах – в Детском парке и парке Шевченко."Я уверен, что и Детский парк тоже будет красивый, и парк Шевченко то же самое. Набор мероприятий в принципе одинаковый", – сказал Афанасьев.Благоустройство всех общественных территорий в 2025 году Афанасьев назвал масштабнейшими проектами в истории российского Крыма.Четвертой такой территорией для благоустройства, по словам Афанасьева, может стать Гагаринский парк."Мы рассчитываем, что в этом году тоже к ней приступим. У нас есть уже проект, который прошел экспертизу концептуальную", – уточнил он.Решение данного вопроса, по словам главы города, сейчас на этапе выделения денежных средств.Относительно пятой территории уточнений он не дал. "Забегать вперед не будем. Когда будем понимать, что идем делать, безусловно, озвучим", – сказал Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250304/kogda-v-simferopole-otkroyut-proezd-po-gorbatomu-mostu--1144630541.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144638338_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e3feda2ef38737b90a4da9802c8855b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, благоустройство, городская среда
Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

После ремонта у причалов Нижнего пруда в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

11:48 04.03.2025 (обновлено: 11:53 04.03.2025)
 
© РИА Новости КрымПосле ремонта у причалов Нижнего пруда в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки
После ремонта у причалов Нижнего пруда в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.
По словам Афанасьева, территорию у Нижнего пруда, что в районе Радиорынка, полностью благоустроят в текущем году, причем преобразится она со всех сторон водоема.
"Где-то площадь производства работ уже, где-то шире, но они полностью вокруг пруда", – отметил Афанасьев.
В рамках благоустройства выполнят мощение плиткой и асфальтирование, обустроят детские спортивные площадки, оборудуют освещение и видеонаблюдение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы, предусмотренные проектом.
"Плюс у нас там будет организовано пространство – сделаем отделение для нашей спортивной школы. Поэтому все будет очень красиво", – заметил Афанасьев.
Сам пруд, судя по словам главы города, обещает в скором времени тоже преобразиться.
"Пруд мы трогать не будем. Но у нас предусмотрено там обустройство причалов, чтобы можно было швартовать парусные лодки. Это будет сделано", – сказал Афанасьев.
Работы на объекте, по его словам, должны завершить до 1 сентября.
Такие же сроки для окончания благоустроительных работ установлены и на двух других объектах – в Детском парке и парке Шевченко.
"Я уверен, что и Детский парк тоже будет красивый, и парк Шевченко то же самое. Набор мероприятий в принципе одинаковый", – сказал Афанасьев.
Благоустройство всех общественных территорий в 2025 году Афанасьев назвал масштабнейшими проектами в истории российского Крыма.
"Такого еще не было. Поэтому этот год очень для нас ответственный. Три общественные территории. И мы рассчитываем, что у нас будет четвертая, а возможно, и пятая", – заметил глава крымской столицы.
Четвертой такой территорией для благоустройства, по словам Афанасьева, может стать Гагаринский парк.
"Мы рассчитываем, что в этом году тоже к ней приступим. У нас есть уже проект, который прошел экспертизу концептуальную", – уточнил он.
Решение данного вопроса, по словам главы города, сейчас на этапе выделения денежных средств.
Относительно пятой территории уточнений он не дал. "Забегать вперед не будем. Когда будем понимать, что идем делать, безусловно, озвучим", – сказал Афанасьев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ремонт горбатого моста в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
09:56Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
 
СимферопольМихаил АфанасьевНовости КрымаБлагоустройствоГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12В зоне СВО уничтожены две трети переданных Украине США танков Abrams
12:52Укусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысяч
12:40Как в Кремле оценили приостановку США военной помощи Украине
12:35На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе
12:26Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО
12:17США остановили помощь Украине: в Раде требуют Зеленского "на ковер"
11:48Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки
11:27Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
11:09Азовское море становится солонее
10:46Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады
10:27Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области
10:00Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
09:56Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
09:47Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе
09:34Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
09:21В Евпатории слышна стрельба
09:13В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу
09:07Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США
08:43Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнение
08:20ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
Лента новостейМолния