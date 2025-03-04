https://crimea.ria.ru/20250304/gde-v-simferopole-smogut-shvartovatsya-parusnye-lodki-1144638174.html

Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T11:48

2025-03-04T11:48

2025-03-04T11:53

симферополь

михаил афанасьев

новости крыма

благоустройство

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, территорию у Нижнего пруда, что в районе Радиорынка, полностью благоустроят в текущем году, причем преобразится она со всех сторон водоема."Где-то площадь производства работ уже, где-то шире, но они полностью вокруг пруда", – отметил Афанасьев.В рамках благоустройства выполнят мощение плиткой и асфальтирование, обустроят детские спортивные площадки, оборудуют освещение и видеонаблюдение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы, предусмотренные проектом."Плюс у нас там будет организовано пространство – сделаем отделение для нашей спортивной школы. Поэтому все будет очень красиво", – заметил Афанасьев.Сам пруд, судя по словам главы города, обещает в скором времени тоже преобразиться.Работы на объекте, по его словам, должны завершить до 1 сентября.Такие же сроки для окончания благоустроительных работ установлены и на двух других объектах – в Детском парке и парке Шевченко."Я уверен, что и Детский парк тоже будет красивый, и парк Шевченко то же самое. Набор мероприятий в принципе одинаковый", – сказал Афанасьев.Благоустройство всех общественных территорий в 2025 году Афанасьев назвал масштабнейшими проектами в истории российского Крыма.Четвертой такой территорией для благоустройства, по словам Афанасьева, может стать Гагаринский парк."Мы рассчитываем, что в этом году тоже к ней приступим. У нас есть уже проект, который прошел экспертизу концептуальную", – уточнил он.Решение данного вопроса, по словам главы города, сейчас на этапе выделения денежных средств.Относительно пятой территории уточнений он не дал. "Забегать вперед не будем. Когда будем понимать, что идем делать, безусловно, озвучим", – сказал Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250304/kogda-v-simferopole-otkroyut-proezd-po-gorbatomu-mostu--1144630541.html

симферополь

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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, благоустройство, городская среда