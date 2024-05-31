Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240531/glavnoe-za-den-31-maya-1137766395.html
Главное за день: 31 мая
Главное за день: 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Главное за день: 31 мая
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75. ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, пострадали люди. Президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T22:57
2024-05-31T22:57
россия
китай
украина
сша
в мире
херсонская область
жилищный сертификат
краснодарский край
происшествия
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137753941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a4a5c1adb3095266dbcf1d161d42989.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75. ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, пострадали люди. Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию сферы культуры и искусств. Заявления министра обороны Андрея Белоусова о боях в зоне СВО. В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия и Украина обменялись военнопленнымиВ результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Удар ВСУ по Краснодарскому краюИнфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала при воздушном ударе ВСУ, два человека получили ранения.В Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО над территорией региона за ночь уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять беспилотников.Путин дал поручения по развитию сферы культурыПрезидент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране. В том числе – выделение дополнительных средств на ремонт образовательных объектов в сфере культуры в 2025-2030 годах, принятие мер по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и финансировании образовательных программ всех уровней образования и надлежащего материально-техническое оснащения. Президент также поручил правительству обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры.Заявления Андрея Белоусова на заседании Совета министров обороны ОДКБРоссия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Он также подчеркнул, что российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Только в этом месяце освобождены 28 населенных пунктов. Огневой контроль над линией обороны ВСУ у ХарьковаРоссийские войска получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по УкраинеМирная конференция по Украине должна быть признана Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин.По ее словам, КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса. При этом Мао Нин подчеркнула, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвиненияСуд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года,На Херсонщине могут продлить выдачу жилищных сертификатовВласти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому вопросу пока нет, однако возобновление программы не исключено.
https://crimea.ria.ru/20240531/v-tuapse-zakryli-port--prichina-1137704663.html
https://crimea.ria.ru/20240531/germaniya-razreshaet-vsu-zapadnym-oruzhiem-atakovat-tseli-v-rossii-1137752822.html
https://crimea.ria.ru/20240531/protivostoyanie-kitayu-nato-ugovarivaet-strany-azii-1137758355.html
https://crimea.ria.ru/20240531/semi-pogibshikh-v-svo-khersontsev-poluchat-dopolnitelno-po-1-mln-rubley-1137751110.html
россия
китай
украина
сша
херсонская область
краснодарский край
харьков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137753941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_87befe7e290482854f7c438a7fe66328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, украина, сша, в мире, херсонская область, жилищный сертификат, краснодарский край, происшествия, обстрелы всу, дональд трамп, андрей белоусов, харьков, владимир путин (политик), обмен пленными
Главное за день: 31 мая

Главные события и заявления пятницы, 31 мая

22:57 31.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные возвращены из украинского плена
Российские военные возвращены из украинского плена
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75. ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, пострадали люди. Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию сферы культуры и искусств. Заявления министра обороны Андрея Белоусова о боях в зоне СВО. В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Россия и Украина обменялись военнопленными

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Удар ВСУ по Краснодарскому краю

Инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала при воздушном ударе ВСУ, два человека получили ранения.

"Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами... К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО над территорией региона за ночь уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять беспилотников.
Вид на морской порт Туапсе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
20:01
В Туапсе закрыли порт – причина

Путин дал поручения по развитию сферы культуры

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране. В том числе – выделение дополнительных средств на ремонт образовательных объектов в сфере культуры в 2025-2030 годах, принятие мер по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и финансировании образовательных программ всех уровней образования и надлежащего материально-техническое оснащения. Президент также поручил правительству обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры.

Заявления Андрея Белоусова на заседании Совета министров обороны ОДКБ

Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Он также подчеркнул, что российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Только в этом месяце освобождены 28 населенных пунктов.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
12:58
Германия разрешает ВСУ западным оружием атаковать цели в России

Огневой контроль над линией обороны ВСУ у Харькова

Российские войска получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.
"Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову, и контролировать все пути снабжения", - сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине

Мирная конференция по Украине должна быть признана Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса. При этом Мао Нин подчеркнула, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
16:02
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии

Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения

Суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года,

На Херсонщине могут продлить выдачу жилищных сертификатов

Власти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому вопросу пока нет, однако возобновление программы не исключено.
Семьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублей - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
15:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Семьи погибших в СВО херсонцев получат дополнительно по 1 млн рублей
 
РоссияКитайУкраинаСШАВ миреХерсонская областьЖилищный сертификатКраснодарский крайПроисшествияОбстрелы ВСУДональд ТрампАндрей БелоусовХарьковВладимир Путин (политик)Обмен пленными
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Главное за день: 31 мая
22:39Главные новости Крыма: 31 мая
22:17Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
22:00Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым
21:47В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты
21:33Смертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под Феодосией
21:14Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки
20:56Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых
20:39Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
20:28Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования
20:15Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
20:01В Туапсе закрыли порт – причина
19:47После удара молнии в Ростовской области горит лес
19:31Безопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июне
19:08Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба
18:59Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
18:48Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
18:32На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
18:19Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
18:04Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
Лента новостейМолния