https://crimea.ria.ru/20240531/glavnoe-za-den-31-maya-1137766395.html
Главное за день: 31 мая
Главное за день: 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Главное за день: 31 мая
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75. ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, пострадали люди. Президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T22:57
2024-05-31T22:57
2024-05-31T22:57
россия
китай
украина
сша
в мире
херсонская область
жилищный сертификат
краснодарский край
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75. ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, пострадали люди. Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию сферы культуры и искусств. Заявления министра обороны Андрея Белоусова о боях в зоне СВО. В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия и Украина обменялись военнопленнымиВ результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Удар ВСУ по Краснодарскому краюИнфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала при воздушном ударе ВСУ, два человека получили ранения.В Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО над территорией региона за ночь уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять беспилотников.Путин дал поручения по развитию сферы культурыПрезидент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране. В том числе – выделение дополнительных средств на ремонт образовательных объектов в сфере культуры в 2025-2030 годах, принятие мер по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и финансировании образовательных программ всех уровней образования и надлежащего материально-техническое оснащения. Президент также поручил правительству обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры.Заявления Андрея Белоусова на заседании Совета министров обороны ОДКБРоссия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Он также подчеркнул, что российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить на восемь-девять километров. Только в этом месяце освобождены 28 населенных пунктов. Огневой контроль над линией обороны ВСУ у ХарьковаРоссийские войска получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по УкраинеМирная конференция по Украине должна быть признана Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин.По ее словам, КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса. При этом Мао Нин подчеркнула, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвиненияСуд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года,На Херсонщине могут продлить выдачу жилищных сертификатовВласти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому вопросу пока нет, однако возобновление программы не исключено.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, украина, сша, в мире, херсонская область, жилищный сертификат, краснодарский край, происшествия, обстрелы всу, дональд трамп, андрей белоусов, харьков, владимир путин (политик), обмен пленными
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75. ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, пострадали люди. Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию сферы культуры и искусств. Заявления министра обороны Андрея Белоусова о боях в зоне СВО. В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Россия и Украина обменялись военнопленными
В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены
75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Удар ВСУ по Краснодарскому краю
Инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала при воздушном ударе ВСУ, два человека получили ранения
.
"Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами... К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В Минобороны РФ сообщили
, что дежурными средствами ПВО над территорией региона за ночь уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять беспилотников.
Путин дал поручения по развитию сферы культуры
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране
. В том числе – выделение дополнительных средств на ремонт образовательных объектов в сфере культуры в 2025-2030 годах, принятие мер по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств и финансировании образовательных программ всех уровней образования и надлежащего материально-техническое оснащения. Президент также поручил правительству обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры.
Заявления Андрея Белоусова на заседании Совета министров обороны ОДКБ
Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности
, все попытки нанести ей стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Он также подчеркнул, что российские войска на ключевых участках в Харьковской области вынудили ВСУ отступить
на восемь-девять километров. Только в этом месяце освобождены 28 населенных пунктов.
Огневой контроль над линией обороны ВСУ у Харькова
Российские войска получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.
"Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову, и контролировать все пути снабжения", - сообщил
глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине
Мирная конференция по Украине должна быть признана Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса. При этом Мао Нин подчеркнула
, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".
Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения
Суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации
в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года,
На Херсонщине могут продлить выдачу жилищных сертификатов
Власти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить
выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому вопросу пока нет, однако возобновление программы не исключено.