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Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани
Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидировали, в результате ЧП пострадали два человека. Об этом утром в пятницу... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T06:45
2024-05-31T06:45
2024-05-31T07:23
темрюкский район
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
пожар
федор бабенков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидировали, в результате ЧП пострадали два человека. Об этом утром в пятницу сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.Ночью от воздушного удара вражеских БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. Загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом. По информации МЧС Краснодарского края, в ликвидации возгорания были задействованы 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники.Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на пятницу боевики попытались атаковать также Новороссийск.
темрюкский район
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
темрюкский район, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, пожар, федор бабенков, новости
Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе после атаки ВСУ полностью потушили
06:45 31.05.2024 (обновлено: 07:23 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидировали, в результате ЧП пострадали два человека. Об этом утром в пятницу сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Ночью от воздушного удара вражеских БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. Загорелись
три железнодорожные цистерны с мазутом.
"На данный момент пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков в Telegram.
По информации МЧС Краснодарского края, в ликвидации возгорания были задействованы 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники.
Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на пятницу боевики попытались атаковать также Новороссийск.