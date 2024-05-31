https://crimea.ria.ru/20240531/dva-chelovek-postradali-v-rezultate-pozhara-na-neftebaze-na-kubani-1137739768.html

Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани

Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Два человека пострадали в результате атаки на нефтебазу на Кубани

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидировали, в результате ЧП пострадали два человека. Об этом утром в пятницу... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T06:45

2024-05-31T06:45

2024-05-31T07:23

темрюкский район

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

пожар

федор бабенков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе, возникший после атаки ВСУ, полностью ликвидировали, в результате ЧП пострадали два человека. Об этом утром в пятницу сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.Ночью от воздушного удара вражеских БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы. Загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом. По информации МЧС Краснодарского края, в ликвидации возгорания были задействованы 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники.Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на пятницу боевики попытались атаковать также Новороссийск.

темрюкский район

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

темрюкский район, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, пожар, федор бабенков, новости