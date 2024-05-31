https://crimea.ria.ru/20240531/udar-vsu-po-krasnodarskomu-krayu-gorit-neftebaza-i-postradali-lyudi-1137739306.html

Удар ВСУ по Краснодарскому краю: горит нефтебаза и пострадали люди

Удар ВСУ по Краснодарскому краю: горит нефтебаза и пострадали люди - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Удар ВСУ по Краснодарскому краю: горит нефтебаза и пострадали люди

Инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала при воздушном ударе, идет ликвидация возгорания, есть раненые, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T04:22

2024-05-31T04:22

2024-05-31T06:10

вениамин кондратьев

краснодар

краснодарский край

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

пожар

темрюкский район

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадала при воздушном ударе, идет ликвидация возгорания, есть раненые, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Серьезнее ситуация в Темрюкском районе - там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания... К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожару присвоена высокая категория сложности.В ночь на пятницу боевики попытались атаковать и Новороссийск, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.ВСУ регулярно атакуют южные регионы России. Так утром 17 мая Туапсинский район Краснодарского края был атакован двумя дронами. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.15 мая из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Возгорание топлива это не вызвало.

https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-atakovali-kuban-v-tuapse-gorit-neftebaza-1137348166.html

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краснодарский край

темрюкский район

кубань

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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, пожар, темрюкский район, кубань