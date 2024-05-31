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Трампа признали виновным - реакция экс-президента США - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Трампа признали виновным - реакция экс-президента США
Трампа признали виновным - реакция экс-президента США - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Трампа признали виновным - реакция экс-президента США
Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T07:25
2024-05-31T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года, сообщает NBC.Речь идет о деле о фальсификации деловой документации. Порноактиса Сторми Дэниелс заявила, что кандидат в президенты якобы заплатил ей за молчание после их связи во время президентской кампании 2016 года. Отмечается, что политик имеет право обжаловать решение, оно не лишает его права участвовать в президентской гонке.Сам Трамп свою вину не признает, называет себя жертвой политических гонений и обвиняет суд в предвзятости и коррумпированности.На сайте его предвыборной кампании сообщается о намерении продолжить борьбу до конца.Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона" и воздерживаются от дальнейших комментариев, пишет РИА Новости.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертПутин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
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дональд трамп, сша, политика, общество, суд, новости, в мире
Трампа признали виновным - реакция экс-президента США

Экс-президента США Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения

07:25 31.05.2024 (обновлено: 07:27 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года, сообщает NBC.
"Трамп признан виновным по всем 34-м пунктам обвинения в фальсификации деловых документов", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Речь идет о деле о фальсификации деловой документации. Порноактиса Сторми Дэниелс заявила, что кандидат в президенты якобы заплатил ей за молчание после их связи во время президентской кампании 2016 года. Отмечается, что политик имеет право обжаловать решение, оно не лишает его права участвовать в президентской гонке.
Сам Трамп свою вину не признает, называет себя жертвой политических гонений и обвиняет суд в предвзятости и коррумпированности.
"Это был позор", - сказал Трамп журналистам после оглашения приговора.
На сайте его предвыборной кампании сообщается о намерении продолжить борьбу до конца.
"Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный", - говорится теперь на главной странице сайта предвыборной кампании Трампа
Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона" и воздерживаются от дальнейших комментариев, пишет РИА Новости.
Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.
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