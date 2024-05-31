https://crimea.ria.ru/20240531/trampa-priznali-vinovnym---reaktsiya-eks-prezidenta-ssha-1137740491.html

Трампа признали виновным - реакция экс-президента США

Трампа признали виновным - реакция экс-президента США - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Трампа признали виновным - реакция экс-президента США

Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T07:25

2024-05-31T07:25

2024-05-31T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года, сообщает NBC.Речь идет о деле о фальсификации деловой документации. Порноактиса Сторми Дэниелс заявила, что кандидат в президенты якобы заплатил ей за молчание после их связи во время президентской кампании 2016 года. Отмечается, что политик имеет право обжаловать решение, оно не лишает его права участвовать в президентской гонке.Сам Трамп свою вину не признает, называет себя жертвой политических гонений и обвиняет суд в предвзятости и коррумпированности.На сайте его предвыборной кампании сообщается о намерении продолжить борьбу до конца.Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона" и воздерживаются от дальнейших комментариев, пишет РИА Новости.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертПутин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, общество, суд, новости, в мире