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ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова
ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова - РИА Новости Крым, 31.05.2024
ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова
Российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T05:50
2024-05-31T05:51
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
харьковская область
виталий ганчев
новости
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову, и контролировать все пути снабжения", — сказал Ганчев, отметив, что там пролегает трасса, ведущая в Белгородскую область.Минобороны ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" "нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", а также отразили четыре контратаки.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - ПутинВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской областиРабота ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, харьковская область, виталий ганчев, новости, украина, вооруженные силы россии
ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова

ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова

05:50 31.05.2024 (обновлено: 05:51 31.05.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову, и контролировать все пути снабжения", — сказал Ганчев, отметив, что там пролегает трасса, ведущая в Белгородскую область.
Минобороны ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" "нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", а также отразили четыре контратаки.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОХарьковская областьВиталий ГанчевНовостиУкраинаВооруженные силы России
 
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