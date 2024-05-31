https://crimea.ria.ru/20240531/remont-obektov-i-podgotovka-kadrov-porucheniya-putina-v-sfere-kultury-1137764142.html
Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране. Документы опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T18:59
2024-05-31T18:59
2024-05-31T18:59
россия
владимир путин (политик)
культура
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране. Документы опубликованы на сайте Кремля.В их числе – выделение дополнительных средств на ремонт образовательных объектов в сфере культуры в 2025-2030 годах. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года. "Правительству Российской Федерации обеспечить проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение зданий учебных корпусов, общежитий, учебных театров, концертных залов, других... объектов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах... дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в поручении.Кроме того, кабмину необходимо принять меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств в соответствии с исторически сложившимися традициями, принципами, сроками и методиками обучения. Также предусмотрено проработать финансирование реализации образовательных программ в области искусств всех уровней образования и обеспечить надлежащее материально-техническое оснащение. Доклад необходимо представить до 30 ноября 2024 года.Также президент поручил правительству обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры. Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно. "Правительству Российской Федерации обеспечить при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" создание информационно-просветительских программ, аудиовизуального контента, направленных на освещение достижений российской культуры и повышение престижа профессии работника культуры, а также принять меры, необходимые для их трансляции на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в тексте поручения.Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20240530/v-teatrakh-kryma-nekhvatka-molodezhi-kak-talantam-pomogayut-popast-vo-vgik-1137731705.html
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россия, владимир путин (политик), культура, закон и право, правительство россии, общество, образование в россии, высшее образование, новости
Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
Путин поручил правительству развивать сферу культуры и искусств в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству для развития сферы культуры в стране. Документы опубликованы на сайте Кремля.
В их числе – выделение дополнительных средств на ремонт образовательных объектов в сфере культуры в 2025-2030 годах. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года.
"Правительству Российской Федерации обеспечить проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение зданий учебных корпусов, общежитий, учебных театров, концертных залов, других... объектов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах... дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в поручении.
Кроме того, кабмину необходимо принять меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств в соответствии с исторически сложившимися традициями, принципами, сроками и методиками обучения. Также предусмотрено проработать финансирование реализации образовательных программ в области искусств всех уровней образования и обеспечить надлежащее материально-техническое оснащение. Доклад необходимо представить до 30 ноября 2024 года.
Также президент поручил правительству обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры. Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно.
"Правительству Российской Федерации обеспечить при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" создание информационно-просветительских программ, аудиовизуального контента, направленных на освещение достижений российской культуры и повышение престижа профессии работника культуры, а также принять меры, необходимые для их трансляции на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в тексте поручения.
Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.