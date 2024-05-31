https://crimea.ria.ru/20240531/pamyatnye-kadry-chem-may-zapomnilsya-redaktsii-ria-novosti-krym-1137622653.html

Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым

Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым

Полный праздничных выходных дней май 2024 года отсчитывает свои последние часы. Но, пока обычные люди пировали на весеннем солнышке на шашлыках,... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T22:00

2024-05-31T22:00

2024-05-31T22:00

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крым

туризм в крыму

бам

строительство бама

погода

ск рф (следственный комитет российской федерации)

миа "россия сегодня"

севастополь

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Полный праздничных выходных дней май 2024 года отсчитывает свои последние часы. Но, пока обычные люди пировали на весеннем солнышке на шашлыках, фотокорреспонденты РИА Новости Крым работали, не покладая камер. Мы встречались с людьми, плакали и смеялись вместе с ними, говорили о разном, узнавали новости для вас. И очень старались, чтобы то, что мы смогли узнать, как можно быстрее и в полной мере узнали и вы. Лучшие кадры последнего месяца не очень теплого, но все равно праздничного, красочного, красного и победного мая - для вас.

https://crimea.ria.ru/20240518/deti-raznykh-narodov-kak-v-krymu-zhivet-semya-iz-dagestana-1137235502.html

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севастополь

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ялта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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