Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым

Лучшие фотографии мая от редакции РИА Новости Крым
И с такой же радостью и надеждой - праздник со слезами на глазах -- День Победы.
И с такой же радостью и надеждой - праздник со слезами на глазах -- День Победы.
В Севастополе 9 мая была особенная атмосфера.
В Севастополе 9 мая была особенная атмосфера.
В городе-герое открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"
В городе-герое открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"
Ветеран Великой Отечественной Анатолий Медведь общается с молодежью Крыма.
На вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа.
На вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа.
Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания.
Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания.
Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия рассказала о династии и планах.
Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия рассказала о династии и планах.
Новенького асфальта Херсонщина не знала много лет. К середине июня будет окончен ремонт ведущей к Крыму 68-километровой дороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области.
Новенького асфальта Херсонщина не знала много лет. К середине июня будет окончен ремонт ведущей к Крыму 68-километровой дороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области.
В Крыму врачи-реаниматологи помогают семьям с паллиативными детьми прямо на дому.
В Крыму врачи-реаниматологи помогают семьям с паллиативными детьми прямо на дому.
В этом году выпускниками школ в Крыму стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников.
В этом году выпускниками школ в Крыму стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников.
На реконструкцию исторического центра Алупки было выделено 250 миллионов рублей. Торжественное открытие новых пространств состоится в начале июня.
На реконструкцию исторического центра Алупки было выделено 250 миллионов рублей. Торжественное открытие новых пространств состоится в начале июня.
Любители собак из Симферополя в свободное от воспитания домашних питомцев время помогают СВО - плетут маскировочные сети, а из шерсти делают согревающие пояса для бойцов.
Любители собак из Симферополя в свободное от воспитания домашних питомцев время помогают СВО - плетут маскировочные сети, а из шерсти делают согревающие пояса для бойцов.
Крымские фермеры ликвидируют дефицит высококлассной говядины: разводят коров мясных пород и выпасают их в предгорьях.
Крымские фермеры ликвидируют дефицит высококлассной говядины: разводят коров мясных пород и выпасают их в предгорьях.
Весной начался сезон производства кумыса. Крыму этот лечебный напиток производит единственная агрофирма в Белогорском районе.
Весной начался сезон производства кумыса. Крыму этот лечебный напиток производит единственная агрофирма в Белогорском районе.
Хранить памятники истории и культуры в Церкви назначены древлехранители. Они есть в каждой епархии. Отец Михаил Петров отвечает за сохранность движимых и недвижимых памятников истории и культуры в Симферопольской и Крымской епархии.
Хранить памятники истории и культуры в Церкви назначены древлехранители. Они есть в каждой епархии. Отец Михаил Петров отвечает за сохранность движимых и недвижимых памятников истории и культуры в Симферопольской и Крымской епархии.
Реконструкция Воронцовского дворца продолжается. Но ремонтные работы не мешают туристам любоваться красотой Зимнего сада светлейшего графа Воронцова.
Реконструкция Воронцовского дворца продолжается. Но ремонтные работы не мешают туристам любоваться красотой Зимнего сада светлейшего графа Воронцова.
Шесть девушек на страже природы: в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль.
Шесть девушек на страже природы: в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль.
11 тыс га заповедника "Асканья Нова" в Херсонской области занимает уникальная для Европы заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Совсем скоро заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России.
11 тыс га заповедника "Асканья Нова" в Херсонской области занимает уникальная для Европы заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Совсем скоро заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России.
Почти ручная лисичка приходит подкормиться в поселки Южного берега Крыма.
Почти ручная лисичка приходит подкормиться в поселки Южного берега Крыма.
И с такой же радостью и надеждой - праздник со слезами на глазах -- День Победы.
В Севастополе 9 мая была особенная атмосфера.
В городе-герое открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"
Ветеран Великой Отечественной Анатолий Медведь общается с молодежью Крыма.
На вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа.
Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания.
Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия рассказала о династии и планах.
Новенького асфальта Херсонщина не знала много лет. К середине июня будет окончен ремонт ведущей к Крыму 68-километровой дороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области.
В Крыму врачи-реаниматологи помогают семьям с паллиативными детьми прямо на дому.
В этом году выпускниками школ в Крыму стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников.
На реконструкцию исторического центра Алупки было выделено 250 миллионов рублей. Торжественное открытие новых пространств состоится в начале июня.
Любители собак из Симферополя в свободное от воспитания домашних питомцев время помогают СВО - плетут маскировочные сети, а из шерсти делают согревающие пояса для бойцов.
Крымские фермеры ликвидируют дефицит высококлассной говядины: разводят коров мясных пород и выпасают их в предгорьях.
Весной начался сезон производства кумыса. Крыму этот лечебный напиток производит единственная агрофирма в Белогорском районе.
Хранить памятники истории и культуры в Церкви назначены древлехранители. Они есть в каждой епархии. Отец Михаил Петров отвечает за сохранность движимых и недвижимых памятников истории и культуры в Симферопольской и Крымской епархии.
Реконструкция Воронцовского дворца продолжается. Но ремонтные работы не мешают туристам любоваться красотой Зимнего сада светлейшего графа Воронцова.
Шесть девушек на страже природы: в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль.
11 тыс га заповедника "Асканья Нова" в Херсонской области занимает уникальная для Европы заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Совсем скоро заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России.
Почти ручная лисичка приходит подкормиться в поселки Южного берега Крыма.