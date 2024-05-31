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Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240531/pamyatnye-kadry-chem-may-zapomnilsya-redaktsii-ria-novosti-krym-1137622653.html
Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым
Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым
Полный праздничных выходных дней май 2024 года отсчитывает свои последние часы. Но, пока обычные люди пировали на весеннем солнышке на шашлыках,... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T22:00
2024-05-31T22:00
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Полный праздничных выходных дней май 2024 года отсчитывает свои последние часы. Но, пока обычные люди пировали на весеннем солнышке на шашлыках, фотокорреспонденты РИА Новости Крым работали, не покладая камер. Мы встречались с людьми, плакали и смеялись вместе с ними, говорили о разном, узнавали новости для вас. И очень старались, чтобы то, что мы смогли узнать, как можно быстрее и в полной мере узнали и вы. Лучшие кадры последнего месяца не очень теплого, но все равно праздничного, красочного, красного и победного мая - для вас.
https://crimea.ria.ru/20240518/deti-raznykh-narodov-kak-v-krymu-zhivet-semya-iz-dagestana-1137235502.html
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Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым

Лучшие фотографии мая от редакции РИА Новости Крым

22:00 31.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМ
На ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Полный праздничных выходных дней май 2024 года отсчитывает свои последние часы. Но, пока обычные люди пировали на весеннем солнышке на шашлыках, фотокорреспонденты РИА Новости Крым работали, не покладая камер.
Мы встречались с людьми, плакали и смеялись вместе с ними, говорили о разном, узнавали новости для вас. И очень старались, чтобы то, что мы смогли узнать, как можно быстрее и в полной мере узнали и вы.
Лучшие кадры последнего месяца не очень теплого, но все равно праздничного, красочного, красного и победного мая - для вас.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Светлую Пасху Христову встречали с радостью и надеждой.

Празднование Пасхи в Петропавловском соборе Симферополя
1 из 20

Светлую Пасху Христову встречали с радостью и надеждой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И с такой же радостью и надеждой - праздник со слезами на глазах -- День Победы.

Празднование Дня Победы в Симферополе
2 из 20

И с такой же радостью и надеждой - праздник со слезами на глазах -- День Победы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Севастополе 9 мая была особенная атмосфера.

Празднование Дня Победы в Севастополе
3 из 20

В Севастополе 9 мая была особенная атмосфера.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В городе-герое открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"

Выставка Россия сегодня в Севастополе
4 из 20

В городе-герое открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Ветеран Великой Отечественной Анатолий Медведь общается с молодежью Крыма.

В Симферополе открылась фотовыставка посвященная 80-летию освобождения Крыма
5 из 20

Ветеран Великой Отечественной Анатолий Медведь общается с молодежью Крыма.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа.

На ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМ
6 из 20

На вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
7 из 20

Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия рассказала о династии и планах.

Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия
8 из 20

Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия рассказала о династии и планах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новенького асфальта Херсонщина не знала много лет. К середине июня будет окончен ремонт ведущей к Крыму 68-километровой дороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области.

Ремонт дорог в Херсонской области
9 из 20

Новенького асфальта Херсонщина не знала много лет. К середине июня будет окончен ремонт ведущей к Крыму 68-километровой дороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму врачи-реаниматологи помогают семьям с паллиативными детьми прямо на дому.

Выездная паллиативная служба в Крыму
10 из 20

В Крыму врачи-реаниматологи помогают семьям с паллиативными детьми прямо на дому.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка

В этом году выпускниками школ в Крыму стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников.

Последний звонок в школах Крыма
11 из 20

В этом году выпускниками школ в Крыму стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников.

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На реконструкцию исторического центра Алупки было выделено 250 миллионов рублей. Торжественное открытие новых пространств состоится в начале июня.

Центр Алупки после реставрации
12 из 20

На реконструкцию исторического центра Алупки было выделено 250 миллионов рублей. Торжественное открытие новых пространств состоится в начале июня.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Любители собак из Симферополя в свободное от воспитания домашних питомцев время помогают СВО - плетут маскировочные сети, а из шерсти делают согревающие пояса для бойцов.

Кинологический клуб Скиф
13 из 20

Любители собак из Симферополя в свободное от воспитания домашних питомцев время помогают СВО - плетут маскировочные сети, а из шерсти делают согревающие пояса для бойцов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Крымские фермеры ликвидируют дефицит высококлассной говядины: разводят коров мясных пород и выпасают их в предгорьях.

В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
14 из 20

Крымские фермеры ликвидируют дефицит высококлассной говядины: разводят коров мясных пород и выпасают их в предгорьях.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Весной начался сезон производства кумыса. Крыму этот лечебный напиток производит единственная агрофирма в Белогорском районе.

кумыс лошади
15 из 20

Весной начался сезон производства кумыса. Крыму этот лечебный напиток производит единственная агрофирма в Белогорском районе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Хранить памятники истории и культуры в Церкви назначены древлехранители. Они есть в каждой епархии. Отец Михаил Петров отвечает за сохранность движимых и недвижимых памятников истории и культуры в Симферопольской и Крымской епархии.

Древлехранитель Симферопольской и Крымской епархии о. Михаил Петров
16 из 20

Хранить памятники истории и культуры в Церкви назначены древлехранители. Они есть в каждой епархии. Отец Михаил Петров отвечает за сохранность движимых и недвижимых памятников истории и культуры в Симферопольской и Крымской епархии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Реконструкция Воронцовского дворца продолжается. Но ремонтные работы не мешают туристам любоваться красотой Зимнего сада светлейшего графа Воронцова.

Воронцовский дворец в Алупке
17 из 20

Реконструкция Воронцовского дворца продолжается. Но ремонтные работы не мешают туристам любоваться красотой Зимнего сада светлейшего графа Воронцова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Шесть девушек на страже природы: в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль.

Заповедный Крым
18 из 20

Шесть девушек на страже природы: в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"

11 тыс га заповедника "Асканья Нова" в Херсонской области занимает уникальная для Европы заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Совсем скоро заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России.

Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
19 из 20

11 тыс га заповедника "Асканья Нова" в Херсонской области занимает уникальная для Европы заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Совсем скоро заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России.

© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Почти ручная лисичка приходит подкормиться в поселки Южного берега Крыма.

Лиса
20 из 20

Почти ручная лисичка приходит подкормиться в поселки Южного берега Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 20

Светлую Пасху Христову встречали с радостью и надеждой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 20

И с такой же радостью и надеждой - праздник со слезами на глазах -- День Победы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 20

В Севастополе 9 мая была особенная атмосфера.

© РИА Новости Крым
4 из 20

В городе-герое открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 20

Ветеран Великой Отечественной Анатолий Медведь общается с молодежью Крыма.

© РИА Новости Крым
6 из 20

На вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 20

Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 20

Алла Палий - вдова замкомандующего ЧФ, капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия рассказала о династии и планах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 20

Новенького асфальта Херсонщина не знала много лет. К середине июня будет окончен ремонт ведущей к Крыму 68-километровой дороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 20

В Крыму врачи-реаниматологи помогают семьям с паллиативными детьми прямо на дому.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 20

В этом году выпускниками школ в Крыму стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников.

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
12 из 20

На реконструкцию исторического центра Алупки было выделено 250 миллионов рублей. Торжественное открытие новых пространств состоится в начале июня.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 20

Любители собак из Симферополя в свободное от воспитания домашних питомцев время помогают СВО - плетут маскировочные сети, а из шерсти делают согревающие пояса для бойцов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 20

Крымские фермеры ликвидируют дефицит высококлассной говядины: разводят коров мясных пород и выпасают их в предгорьях.

© РИА Новости Крым
15 из 20

Весной начался сезон производства кумыса. Крыму этот лечебный напиток производит единственная агрофирма в Белогорском районе.

© РИА Новости Крым
16 из 20

Хранить памятники истории и культуры в Церкви назначены древлехранители. Они есть в каждой епархии. Отец Михаил Петров отвечает за сохранность движимых и недвижимых памятников истории и культуры в Симферопольской и Крымской епархии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 20

Реконструкция Воронцовского дворца продолжается. Но ремонтные работы не мешают туристам любоваться красотой Зимнего сада светлейшего графа Воронцова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 20

Шесть девушек на страже природы: в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 20

11 тыс га заповедника "Асканья Нова" в Херсонской области занимает уникальная для Европы заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Совсем скоро заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России.

© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
20 из 20

Почти ручная лисичка приходит подкормиться в поселки Южного берега Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Семья Гамзатовых - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
18 мая, 19:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дети разных народов: как в Крыму живет семья из Дагестана
 
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