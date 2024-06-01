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Где в Севастополе отключат свет в первые дни лета
Где в Севастополе отключат свет в первые дни лета - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Где в Севастополе отключат свет в первые дни лета
В эти выходные жители ряда улиц Севастополя останутся без электроснабжения из-за выполнения неотложных работ на сетях. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T08:01
2024-06-01T08:01
2024-06-01T08:01
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В эти выходные жители ряда улиц Севастополя останутся без электроснабжения из-за выполнения неотложных работ на сетях. Об этом сообщает Севастопольэнерго.1 июня с 9.00 до 12.00 без света частично будут: пр. Октябрьской Революции, ул. Степаняна, ул. Адмирала Юмашева.С 8.00 до 17.00 электричество отключат в селе Полюшко на улицах Луговая и Виноградная.2 июня в 9.00 до 12.00 света не будет в домах по ул. Павла Корчагина, а с 11.00 до 15.00 – на улицах Щербака и Сенявина.С 8.00 до 17.00 отключения затронут жителей ул. Абрикосовая, ул. Гранатная, пр. Кипарисовый, туп. Обрывистый, туп. Сливовый, ул. Кавказская, ул. Станюковича, ул. Таманская, ул. Танкистов.Со 2 по 5 июня с 8.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты по адресам: ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Федько, ул. Сапунская, ул. Федюхина, туп. Неровный, пер. Сквозной.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адресаВ Крыму модернизируют объекты энергетикиСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
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Где в Севастополе отключат свет в первые дни лета
Массовые отключения света запланированы 1 и 2 июня в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В эти выходные жители ряда улиц Севастополя останутся без электроснабжения из-за выполнения неотложных работ на сетях. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ" - говорится в сообщении.
1 июня с 9.00 до 12.00 без света частично будут: пр. Октябрьской Революции, ул. Степаняна, ул. Адмирала Юмашева.
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в селе Полюшко на улицах Луговая и Виноградная.
2 июня в 9.00 до 12.00 света не будет в домах по ул. Павла Корчагина, а с 11.00 до 15.00 – на улицах Щербака и Сенявина.
С 8.00 до 17.00 отключения затронут жителей ул. Абрикосовая, ул. Гранатная, пр. Кипарисовый, туп. Обрывистый, туп. Сливовый, ул. Кавказская, ул. Станюковича, ул. Таманская, ул. Танкистов.
Со 2 по 5 июня с 8.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты по адресам: ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Федько, ул. Сапунская, ул. Федюхина, туп. Неровный, пер. Сквозной.
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