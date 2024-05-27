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Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адреса
Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адреса - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адреса
Часть Севастополя останется без электроэнергии с 28 мая по 2 и 3 июня из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает в... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T21:31
2024-05-27T21:31
2024-05-27T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без электроэнергии с 28 мая по 2 и 3 июня из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 28 мая по 2 июня с 8:30 до 17:30 отключения запланированы по улицам Кочубея 56-60, Дундича 2-8, 1-11, Федько 34-38, Ватутина 8-24, 9/2, 11-23, Пархоменко 14-30, 3-27, Террасной 12-30, 5, 13.В период с 28 мая по 3 июня с 8:30 до 17:30 света не будет по адресам Донская 20-А, 40-62, 23-51, Кавказская 2-6, 1-3, Днепровская 2-28, 1-47, Литейная 9/2, 11/2, 15, Малярная 1-11, Таманская,2-4, 1-5.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинВ Крыму модернизируют объекты энергетикиСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
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Часть Севастополя с 28 мая на неделю останется без света – адреса
Без света останется часть Севастополя с 28 мая по 2 и 3 июня – "Севастопольэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без электроэнергии с 28 мая по 2 и 3 июня из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 28 мая по 2 июня с 8:30 до 17:30 отключения запланированы по улицам Кочубея 56-60, Дундича 2-8, 1-11, Федько 34-38, Ватутина 8-24, 9/2, 11-23, Пархоменко 14-30, 3-27, Террасной 12-30, 5, 13.
В период с 28 мая по 3 июня с 8:30 до 17:30 света не будет по адресам Донская 20-А, 40-62, 23-51, Кавказская 2-6, 1-3, Днепровская 2-28, 1-47, Литейная 9/2, 11/2, 15, Малярная 1-11, Таманская,2-4, 1-5.
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