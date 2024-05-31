https://crimea.ria.ru/20240531/krasnodarskomu-krayu-letom-ugrozhayut-stremitelnye-pavodki-1137764854.html

Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки

Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки

Краснодарскому краю и ряду регионов Южного федерального округа этим летом могут угрожать паводки. Ситуация может развиваться стремительно из-за особенностей... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T21:14

2024-05-31T21:14

2024-05-31T20:28

дмитрий патрушев

россия

юфо

краснодарский край

кубань

паводки

стихия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Краснодарскому краю и ряду регионов Южного федерального округа этим летом могут угрожать паводки. Ситуация может развиваться стремительно из-за особенностей рельефа и обильных осадков. Об этом предупредил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания о паводковой обстановке в регионах СКФО и ЮФО, сообщает пресс-служба правительства.В 2024 году сложилась непростая ситуация с паводками в регионах. В большинстве субъектов, столкнувшихся с этой проблемой, уже проходят завершающую фазу половодья. При этом в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах начало паводка только прогнозируется, отметил вице-премьер.Он поручил оценить, где могут быть "узкие места", и заранее продумать дополнительные меры во избежание серьезных последствий. Патрушев также призвал проанализировать, какая системная работа необходима для предупреждения и своевременного реагирования.В частности, Росводресурсы совместно с регионами должны провести в полном объеме превентивные мероприятия. В частности, увеличить пропускную способность водных объектов, выполнить капремонт гидротехнических сооружений, а также строительство и реконструкцию систем инженерной защиты.Дмитрий Патрушев поручил региональным комиссиям по ЧС держать на постоянном контроле реализацию мер по предупреждению паводков, в том числе расчистку мостовых пространств, инспекции ливневых систем. А МЧС и властям субъектов – обеспечить полную работоспособность систем оперативного информирования населения.Контроль поэтапного исполнения всех мероприятий должны организовать на своем уровне полномочные представители президента РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение ПутинаПутин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводковБолее 1300 жилых и почти 6000 дачных домов подтоплены в 10 регионах России

россия

юфо

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, россия, юфо, краснодарский край, кубань, паводки, стихия, новости