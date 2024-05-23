https://crimea.ria.ru/20240523/vyplaty-postradavshim-ot-chs-povysyat-i-proindeksiruyut--poruchenie-putina-1137532170.html

Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина

Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина

Размер единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества при ЧС, компенсации за утрату здоровья и выплаты по случаю гибели родственника повысят и в... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T19:33

2024-05-23T19:33

2024-05-23T19:33

пособия и выплаты

режим чс

владимир путин (политик)

общество

россия

паводки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Размер единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества при ЧС, компенсации за утрату здоровья и выплаты по случаю гибели родственника повысят и в последующем будут индексировать. Такое поручение по итогам совещания по ликвидации последствий паводков в ряде регионов страны дал президент РФ Владимир Путин.Согласно документу, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают повышение и последующую индексацию размеров единовременной выплаты в случае потери имущества при ЧС природного и техногенного характера.Кроме того, должны быть увеличены размеры единовременных пособий, которые выплачивают гражданам, здоровью которых причинен вред в результате таких ЧС и членам семей граждан, погибших в их результате.Срок исполнения поручений - 1 июня 2024 года.В ходе совещания по ликвидации последствий паводка президент Владимир Путин напомнил, что суммы выплат утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.Также президент дал поручение проиндексировать размер выплат.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин

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пособия и выплаты, режим чс, владимир путин (политик), общество, россия, паводки