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Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
Размер единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества при ЧС, компенсации за утрату здоровья и выплаты по случаю гибели родственника повысят и в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T19:33
2024-05-23T19:33
пособия и выплаты
режим чс
владимир путин (политик)
общество
россия
паводки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Размер единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества при ЧС, компенсации за утрату здоровья и выплаты по случаю гибели родственника повысят и в последующем будут индексировать. Такое поручение по итогам совещания по ликвидации последствий паводков в ряде регионов страны дал президент РФ Владимир Путин.Согласно документу, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают повышение и последующую индексацию размеров единовременной выплаты в случае потери имущества при ЧС природного и техногенного характера.Кроме того, должны быть увеличены размеры единовременных пособий, которые выплачивают гражданам, здоровью которых причинен вред в результате таких ЧС и членам семей граждан, погибших в их результате.Срок исполнения поручений - 1 июня 2024 года.В ходе совещания по ликвидации последствий паводка президент Владимир Путин напомнил, что суммы выплат утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.Также президент дал поручение проиндексировать размер выплат.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВыплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – Минфин
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пособия и выплаты, режим чс, владимир путин (политик), общество, россия, паводки
Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина

Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и будут индексировать – поручение Путина

19:33 23.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Размер единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества при ЧС, компенсации за утрату здоровья и выплаты по случаю гибели родственника повысят и в последующем будут индексировать. Такое поручение по итогам совещания по ликвидации последствий паводков в ряде регионов страны дал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают повышение и последующую индексацию размеров единовременной выплаты в случае потери имущества при ЧС природного и техногенного характера.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение и последующую индексацию размеров единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера", – сказано в документе.
Кроме того, должны быть увеличены размеры единовременных пособий, которые выплачивают гражданам, здоровью которых причинен вред в результате таких ЧС и членам семей граждан, погибших в их результате.
Срок исполнения поручений - 1 июня 2024 года.
В ходе совещания по ликвидации последствий паводка президент Владимир Путин напомнил, что суммы выплат утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.
Также президент дал поручение проиндексировать размер выплат.
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Пособия и выплатыРежим ЧСВладимир Путин (политик)ОбществоРоссияПаводки
 
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