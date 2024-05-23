Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и будут индексировать – поручение Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Размер единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества при ЧС, компенсации за утрату здоровья и выплаты по случаю гибели родственника повысят и в последующем будут индексировать. Такое поручение по итогам совещания по ликвидации последствий паводков в ряде регионов страны дал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают повышение и последующую индексацию размеров единовременной выплаты в случае потери имущества при ЧС природного и техногенного характера.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение и последующую индексацию размеров единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера", – сказано в документе.
Кроме того, должны быть увеличены размеры единовременных пособий, которые выплачивают гражданам, здоровью которых причинен вред в результате таких ЧС и членам семей граждан, погибших в их результате.
Срок исполнения поручений - 1 июня 2024 года.
В ходе совещания по ликвидации последствий паводка президент Владимир Путин напомнил, что суммы выплат утверждались в 2008 году, но и сегодня компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций составляют 10 тысяч рулей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.
Также президент дал поручение проиндексировать размер выплат.
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