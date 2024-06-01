https://crimea.ria.ru/20240601/khersonskaya-oblast-poluchit-bolee-8-mlrd-rubley-na-remont-dorog-1137753553.html

Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог

Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог

В рамках программы социально-экономического развития Херсонской области в 2024-2025 годах регион получит 8,2 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T08:39

2024-06-01T08:39

2024-06-01T08:39

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ГЕНИЧЕСК, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках программы социально-экономического развития Херсонской области в 2024-2025 годах регион получит 8,2 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра экономического развития области Эрвин Мусаев.Кроме того, в ближайшие два года программой предусмотрено выделение около 48 млрд рублей на выплату пенсий, 3,4 млрд рублей – на предоставление субсидий по поддержке сельхозпроизводителей и перерабатывающей промышленности.По словам Мусаева, на поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса Херсонщины направят 1,7 млрд рублей. На закупку жизненно необходимых лекарственных препаратов для населения – 562 млн рублей.Кроме того, в текущем году 258 млн рублей выделено на оснащение оборудованием двух региональных сосудистых центров, а также почти 739 млн рублей – на ремонт шести школ.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мае прошлого года утвердил программу социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. В частности, документ включает строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, промышленности, сферы ЖКХ, культуры, спорта.Как ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новые регионы представили в правительство России свои детализированные планы социально-экономического развития в рамках общей утвержденной государственной программы развития новых регионов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93%.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зонаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуВ Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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