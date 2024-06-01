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Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
В рамках программы социально-экономического развития Херсонской области в 2024-2025 годах регион получит 8,2 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T08:39
2024-06-01T08:39
2024-06-01T08:39
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках программы социально-экономического развития Херсонской области в 2024-2025 годах регион получит 8,2 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра экономического развития области Эрвин Мусаев.Кроме того, в ближайшие два года программой предусмотрено выделение около 48 млрд рублей на выплату пенсий, 3,4 млрд рублей – на предоставление субсидий по поддержке сельхозпроизводителей и перерабатывающей промышленности.По словам Мусаева, на поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса Херсонщины направят 1,7 млрд рублей. На закупку жизненно необходимых лекарственных препаратов для населения – 562 млн рублей.Кроме того, в текущем году 258 млн рублей выделено на оснащение оборудованием двух региональных сосудистых центров, а также почти 739 млн рублей – на ремонт шести школ.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мае прошлого года утвердил программу социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. В частности, документ включает строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, промышленности, сферы ЖКХ, культуры, спорта.Как ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новые регионы представили в правительство России свои детализированные планы социально-экономического развития в рамках общей утвержденной государственной программы развития новых регионов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93%.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зонаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуВ Херсонской области построят железную дорогу в Скадовск
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РИА Новости Крым
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эрвин мусаев, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, ремонт дорог, новые регионы россии, центризбирком херсонской области, программа социально-экономического развития херсонской области, соцзащита, субсидии, новости
Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
Херсонская область в ближайшие два года получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
ГЕНИЧЕСК, 1 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В рамках программы социально-экономического развития Херсонской области в 2024-2025 годах регион получит 8,2 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог. Об этом РИА Новости Крым
сообщил и.о. министра экономического развития области Эрвин Мусаев.
"План реализации программы социально-экономического развития Херсонской области на 2024-2025 годы включает в себя, среди прочих мероприятий, выделение по 4,1 миллиарда рублей в текущем и следующем году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог", - сказал руководитель ведомства.
Кроме того, в ближайшие два года программой предусмотрено выделение около 48 млрд рублей на выплату пенсий, 3,4 млрд рублей – на предоставление субсидий по поддержке сельхозпроизводителей и перерабатывающей промышленности.
По словам Мусаева, на поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса Херсонщины направят 1,7 млрд рублей. На закупку жизненно необходимых лекарственных препаратов для населения – 562 млн рублей.
Кроме того, в текущем году 258 млн рублей выделено на оснащение оборудованием двух региональных сосудистых центров, а также почти 739 млн рублей – на ремонт шести школ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мае прошлого года утвердил программу социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. В частности, документ включает строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, промышленности, сферы ЖКХ, культуры, спорта.
Как ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, новые регионы представили в правительство России свои детализированные планы социально-экономического развития в рамках общей утвержденной государственной программы развития новых регионов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93%.
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