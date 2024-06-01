https://crimea.ria.ru/20240601/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1137769438.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 01.06.2024

У Крымского моста начала расти очередь

очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти с утра субботы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T09:12

2024-06-01T09:12

2024-06-01T09:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти с утра субботы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным к 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.Проезд со стороны Керчи свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма