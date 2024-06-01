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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 01.06.2024
У Крымского моста начала расти очередь
очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти с утра субботы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T09:12
2024-06-01T09:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти с утра субботы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным к 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.Проезд со стороны Керчи свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

Проезда по Крымскому мосту ожидают 50 машин со стороны Тамани

09:12 01.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти с утра субботы. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным к 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Проезд со стороны Керчи свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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