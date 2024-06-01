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Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах
Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах
Спасатели локализовали пожар в лесу в Ростовской области. Его площадь разрослась до 169 гектаров, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T09:49
2024-06-01T09:51
ростовская область
пожар
природа
экология
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар в лесу в Ростовской области. Его площадь разрослась до 169 гектаров, сообщили в МЧС России.Лесная подстилка в Тарасовском районе вспыхнула накануне вечером. По данным губернатора региона Василия Голубева, предварительно причиной ЧП мог стать удар молнии. Вечером площадь пожара составляла 52 гектара.На борьбу с огнем брошены 200 специалистов и 70 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожараПожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновленоВ Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, пожар, природа, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах

Природный пожар в лесу в Ростовской области локализован на площади 169 гектаров - МЧС

09:49 01.06.2024 (обновлено: 09:51 01.06.2024)
 
© МЧС РФЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар в лесу в Ростовской области. Его площадь разрослась до 169 гектаров, сообщили в МЧС России.
Лесная подстилка в Тарасовском районе вспыхнула накануне вечером. По данным губернатора региона Василия Голубева, предварительно причиной ЧП мог стать удар молнии. Вечером площадь пожара составляла 52 гектара.
"Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено более 30 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет", - заверили в ведомстве.
На борьбу с огнем брошены 200 специалистов и 70 единиц техники.
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Ростовская областьПожарПриродаЭкологияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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