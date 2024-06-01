https://crimea.ria.ru/20240601/lesnoy-pozhar-v-rostovskoy-oblasti-lokalizovan-na-169-gektarakh-1137769858.html

Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах

Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах

Спасатели локализовали пожар в лесу в Ростовской области. Его площадь разрослась до 169 гектаров, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T09:49

2024-06-01T09:49

2024-06-01T09:51

ростовская область

пожар

природа

экология

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали пожар в лесу в Ростовской области. Его площадь разрослась до 169 гектаров, сообщили в МЧС России.Лесная подстилка в Тарасовском районе вспыхнула накануне вечером. По данным губернатора региона Василия Голубева, предварительно причиной ЧП мог стать удар молнии. Вечером площадь пожара составляла 52 гектара.На борьбу с огнем брошены 200 специалистов и 70 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожараПожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновленоВ Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, природа, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости