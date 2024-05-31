https://crimea.ria.ru/20240531/posle-udara-molnii-v-rostovskoy-oblasti-gorit-les-1137765129.html

После удара молнии в Ростовской области горит лес

После удара молнии в Ростовской области горит лес - РИА Новости Крым, 31.05.2024

После удара молнии в Ростовской области горит лес

В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T19:47

2024-05-31T19:47

2024-05-31T19:47

ростовская область

происшествия

пожар

природа

василий голубев

новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, ЧП произошло в Тарасовском районе. Очаг был обнаружен работниками лесного хозяйства при патрулировании.В тушении огня задействованы 121 специалист и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Ликвидация природного пожара продолжается.24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму вырослиОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитВ Крыму ввели запрет на посещение лесов

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, пожар, природа, василий голубев, новости, стихия