Рейтинг@Mail.ru
После удара молнии в Ростовской области горит лес - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240531/posle-udara-molnii-v-rostovskoy-oblasti-gorit-les-1137765129.html
После удара молнии в Ростовской области горит лес
После удара молнии в Ростовской области горит лес - РИА Новости Крым, 31.05.2024
После удара молнии в Ростовской области горит лес
В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T19:47
2024-05-31T19:47
ростовская область
происшествия
пожар
природа
василий голубев
новости
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137764718_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_1590e6006809ef319738896916534709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, ЧП произошло в Тарасовском районе. Очаг был обнаружен работниками лесного хозяйства при патрулировании.В тушении огня задействованы 121 специалист и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Ликвидация природного пожара продолжается.24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму вырослиОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137764718_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae84f508d5f7d59625b045d024af25c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, пожар, природа, василий голубев, новости, стихия
После удара молнии в Ростовской области горит лес

В Ростовской области огонь охватил 52 гектара леса

19:47 31.05.2024
 
© МЧС Ростовской областиСпасатели МЧС во время тушения лесного пожара в Ростовской области
Спасатели МЧС во время тушения лесного пожара в Ростовской области
© МЧС Ростовской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, ЧП произошло в Тарасовском районе. Очаг был обнаружен работниками лесного хозяйства при патрулировании.

"По состоянию на 18:30 площадь возгорания составляет 52 гектара. В данный моменты угрозы для населенных пунктов нет", – написал в своем Telegram-канале Голубев.

В тушении огня задействованы 121 специалист и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Ликвидация природного пожара продолжается.
24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значит
В Крыму ввели запрет на посещение лесов
 
Ростовская областьПроисшествияПожарПриродаВасилий ГолубевНовостиСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека
21:14Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки
20:56Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых
20:39Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
20:28Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования
20:15Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
20:01В Туапсе закрыли порт – причина
19:47После удара молнии в Ростовской области горит лес
19:31Безопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июне
19:08Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба
18:59Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
18:48Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
18:32На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
18:19Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
18:04Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
17:39Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе
17:19За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
17:10Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:09Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
17:0668 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю
Лента новостейМолния