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После удара молнии в Ростовской области горит лес
После удара молнии в Ростовской области горит лес - РИА Новости Крым, 31.05.2024
После удара молнии в Ростовской области горит лес
В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T19:47
2024-05-31T19:47
2024-05-31T19:47
ростовская область
происшествия
пожар
природа
василий голубев
новости
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области горит лес. Огонь уже распространился на площадь в 52 гектара. Причиной возгорания предварительно стал удар молнии, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, ЧП произошло в Тарасовском районе. Очаг был обнаружен работниками лесного хозяйства при патрулировании.В тушении огня задействованы 121 специалист и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Ликвидация природного пожара продолжается.24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму вырослиОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, пожар, природа, василий голубев, новости, стихия
После удара молнии в Ростовской области горит лес
В Ростовской области огонь охватил 52 гектара леса