В Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день
В Крыму из-за сильного ветра и жары зафиксировано 46 возгораний сухой растительности - МЧС
© Фото пресс-службы Федеральной авиалесохраныТравяной пожар
© Фото пресс-службы Федеральной авиалесохраны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В течение пятницы крымские спасатели 46 раз выезжали на тушение пожаров природного характера. Об этом сообщает пресс-службе регионального главка МЧС.
"46 возгораний сухой растительности только за сегодня ликвидировали подразделения Главного управления. Ветровая нагрузка способствовала быстрому распространению огня", - говорится с Тelegram-канале ведомства.
В МЧС напомнили, что на полуострове действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Спасатели просят крымчан и туристов не разводить костров и не сжигать сухую траву.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
Ураганный ветер обрушился в пятницу на Крым и Севастополь. Стихия обесточила десятки сел в регионе и повалила десятки деревьев и рекламных конструкций. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), которая работает в круглосуточном режиме, продолжают поступать сообщения.
Штормовой ветер в Симферополе уже повалил порядка трех десятков деревьев. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило уже около 30 обращений.
Также в Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля.
Из-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. Также из-за разгула стихии в Севастополе весь день был закрыт рейд.
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