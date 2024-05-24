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В Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день

В Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день

В течение пятницы крымские спасатели 46 раз выезжали на тушение пожаров природного характера. Об этом сообщает пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T22:55

2024-05-24T22:55

2024-05-24T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В течение пятницы крымские спасатели 46 раз выезжали на тушение пожаров природного характера. Об этом сообщает пресс-службе регионального главка МЧС.В МЧС напомнили, что на полуострове действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Спасатели просят крымчан и туристов не разводить костров и не сжигать сухую траву.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.Ураганный ветер обрушился в пятницу на Крым и Севастополь. Стихия обесточила десятки сел в регионе и повалила десятки деревьев и рекламных конструкций. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), которая работает в круглосуточном режиме, продолжают поступать сообщения.Штормовой ветер в Симферополе уже повалил порядка трех десятков деревьев. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило уже около 30 обращений.Также в Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля.Из-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. Также из-за разгула стихии в Севастополе весь день был закрыт рейд.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет штормУраганный ветер до 35 метров в секунду ожидают на Черноморском побережьеОпасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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