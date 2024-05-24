https://crimea.ria.ru/20240524/shtormovoy-veter-v-krymu-obestochil-polsotni-sel-i-povalil-desyatki-derevev-1137577646.html

Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев

Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев

Ураганный ветер обрушился в пятницу на Крым и Севастополь. Стихия обесточила десятки сел в регионе и повалила десятки деревьев и рекламных конструкций. В Единую РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T19:59

2024-05-24T19:59

2024-05-24T19:59

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ураганный ветер обрушился в пятницу на Крым и Севастополь. Стихия обесточила десятки сел в регионе и повалила десятки деревьев и рекламных конструкций. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), которая работает в круглосуточном режиме, продолжают поступать сообщения.О том, какой урон нанес разбушевавшийся ветер к этому часу – читайте в подборке РИА Новости Крым.Повалены десятки деревьевРазбушевавшийся ветер в Симферополе уже повалил порядка трех десятков деревьев. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило уже около 30 обращений.Также в Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля.Закрыты переправа и рейдИз-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. Также из-за разгула стихии в Севастополе закрыт рейд.Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.Без света остались десятки селВ разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании.По информации компании, аварийное отключение в энергосети в пятницу произошло в селах Оползневое, Рыбачье, Малореченское на ЮБК. В Красногвардейском районе без света остались жители сел Октябрьское, Цветково, Новопокровка, Невское, Доходное, Новосельцы, Щербаково и Владимирово. В селе Фрунзе Сакского района также произошла авария на сетях. В Бахчисарайском районе почти двадцать населенных пунктов остались без света из-за обрывов линий электропередачи и аварий. В их числе Самохвалово, Севастояновка, Нововасильевка, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка, Почтовое, Плотинное, Зеленое, Счастливое, Аромат, Нагорное, Богатырь и Многоречье. В Джанкойском районе произошло аварийное отключение в селах Стальное, Смежное, Перепелкино, Многодное, Родное, Новоконстантиновка и Прозрачное. В Симферопольском районе авария на линиях обесточила Пионерское, Доброе и Андрусово, а в Белогорском районе - село Хлебное.Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света.Закрыты билетные кассыИз-за повреждения сети и отсутствия электроэнергии закрыта на несколько дней билетная касса в поселке Кировское. Проездные документы можно приобрести у разъездных билетных кассиров в поезде (комиссионный сбор взиматься не будет), а также на сайте и в мобильном приложении "В путь — билеты на электрички".Горит сухая траваПо информации МЧС Республики Крым, резко увеличилось количество возгораний сухой растительности. В течение светового дня подразделения больше десяти раз привлекались для тушения.В ведомстве напомнили, что в условиях сухой и ветреной погоды риск возникновения пожаров очень высок. В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности.Штормовое объявлено на несколько днейВ пятницу и выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24, 25 и ночью 26 мая на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду.Более того, ураганный ветер обрушится и на Краснодарский край, его порывы на Черноморском побережье достигнут 35 метров в секунду.В Новороссийске также объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 28 м/с и волнением моря.

крым

севастополь

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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