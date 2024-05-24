https://crimea.ria.ru/20240524/opasnyy-veter-i-dozhdi--prognoz-pogody-ot-fobos-na-vykhodnye-dni-v-krymu-1137578549.html

Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму

Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму

В выходные дни в Крыму будет тепло, в воскресенье возможны осадки, а ветер может усилиться до штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T21:14

2024-05-24T21:14

2024-05-24T21:14

радио "спутник в крыму"

крым

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евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму будет тепло, в воскресенье возможны осадки, а ветер может усилиться до штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье облаков станет больше, в дневные часы прольются мозаичные ливневые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится до +16…21, что прохладнее многолетней климатической нормы.Штормовое предупреждение объявлено по Республике Крым на 24-26 мая 2024 года в связи с сильным ветром до 25 м/с. Уже в пятницу сильный ветер повалил 30 деревьев в Симферополе и обесточил почти 50 сел по всему полуострову.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машиныУраганный ветер до 35 метров в секунду ожидают на Черноморском побережьеШтормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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