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Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму
Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму
В выходные дни в Крыму будет тепло, в воскресенье возможны осадки, а ветер может усилиться до штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T21:14
2024-05-24T21:14
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму будет тепло, в воскресенье возможны осадки, а ветер может усилиться до штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье облаков станет больше, в дневные часы прольются мозаичные ливневые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится до +16…21, что прохладнее многолетней климатической нормы.Штормовое предупреждение объявлено по Республике Крым на 24-26 мая 2024 года в связи с сильным ветром до 25 м/с. Уже в пятницу сильный ветер повалил 30 деревьев в Симферополе и обесточил почти 50 сел по всему полуострову.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машиныУраганный ветер до 35 метров в секунду ожидают на Черноморском побережьеШтормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев
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РИА Новости Крым
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Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму

На выходных в Крыму ожидаются штормовой ветер и дожди - ФОБОС

21:14 24.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетер
Ветер - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму будет тепло, в воскресенье возможны осадки, а ветер может усилиться до штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Характер погодных условий в субботу не изменится: переменная облачность, без осадков. Ночная температура будет колебаться от 11 до 16 градусов, днем +20…25. Штормовой ветер ослабевать не будет - до 20м/с, на южном побережье может достигать штормовых значений - до 28 м/с", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье облаков станет больше, в дневные часы прольются мозаичные ливневые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится до +16…21, что прохладнее многолетней климатической нормы.
Штормовое предупреждение объявлено по Республике Крым на 24-26 мая 2024 года в связи с сильным ветром до 25 м/с. Уже в пятницу сильный ветер повалил 30 деревьев в Симферополе и обесточил почти 50 сел по всему полуострову.
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