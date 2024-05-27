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Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожара
Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожара - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожара
Пожарные предотвратили распространение огня на лесополосу в курортном поселке Малореченское под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T12:26
2024-05-27T12:26
2024-05-27T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Пожарные предотвратили распространение огня на лесополосу в курортном поселке Малореченское под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного поступило накануне около 18 часов. Прибывшие на место пожарные определили, что на открытой территории горит отдельно стоящее нежилое строение.Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания. В течение 1 часа 10 минут возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Распространения огня на лесополосу и трактор удалось избежать, добавили в ведомстве.В результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливаются экспертами.По данным МЧС, 24 мая крымские спасатели 46 раз выезжали на тушение пожаров природного характера. На полуострове действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Спасатели просят крымчан и туристов не разводить костров и не сжигать сухую траву.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновленоИз горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человекВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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пожар, алушта, мчс крыма, происшествия, новости крыма
Пожарные в Крыму спасли лесополосу от пожара
В Крыму пожарные предотвратили возгорание лесополосы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Пожарные предотвратили распространение огня на лесополосу в курортном поселке Малореченское под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного поступило накануне около 18 часов. Прибывшие на место пожарные определили, что на открытой территории горит отдельно стоящее нежилое строение.
"Существовала угроза распространения огня на лесополосу и находящийся вблизи трактор", – сказано в сообщении.
Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания. В течение 1 часа 10 минут возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Распространения огня на лесополосу и трактор удалось избежать, добавили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливаются экспертами.
По данным МЧС, 24 мая крымские спасатели 46 раз выезжали на тушение пожаров природного характера
. На полуострове действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Спасатели просят крымчан и туристов не разводить костров и не сжигать сухую траву.
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