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Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек
Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек
В селе Восход Джанкойского района Крыма загорелась квартира в четырехэтажном доме, спасатели эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T11:46
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джанкойский район
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В селе Восход Джанкойского района Крыма загорелась квартира в четырехэтажном доме, спасатели эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Пожар произошел накануне вечером. Уточняется, что горела квартира на 3-м этаже и существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. На месте происшествия работала дежурная смена пожарной части села Рощино. Кроме того, были задействованы два подразделения ГУ МЧС России по РК.23 мая сотрудники МЧС спасли три человека на пожаре в Феодосии. Горел одноэтажный частный жилой дом, внутри которого находились люди. Спасатели вывели из задымленного помещения троих человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенПожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверкуПрокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем
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РИА Новости Крым
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джанкойский район, пожар, происшествия, новости крыма, крым, мчс крыма
Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек

В Крыму из-за пожара в жилом многоквартирном доме эвакуировали 15 человек

11:46 24.05.2024 (обновлено: 12:12 24.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В селе Восход Джанкойского района Крыма загорелась квартира в четырехэтажном доме, спасатели эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
Пожар произошел накануне вечером. Уточняется, что горела квартира на 3-м этаже и существовала угроза распространения огня на соседние квартиры.
"Огнеборцы эвакуировали из здания 15 человек. Одновременно с этим проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. В течение 13 минут ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала дежурная смена пожарной части села Рощино. Кроме того, были задействованы два подразделения ГУ МЧС России по РК.
23 мая сотрудники МЧС спасли три человека на пожаре в Феодосии. Горел одноэтажный частный жилой дом, внутри которого находились люди. Спасатели вывели из задымленного помещения троих человек.
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Джанкойский районПожарПроисшествияНовости КрымаКрымМЧС Крыма
 
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