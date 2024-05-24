https://crimea.ria.ru/20240524/iz-goryaschego-mnogokvartirnogo-doma-v-krymu-evakuirovali-15-chelovek-1137544940.html

Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек

Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек

В селе Восход Джанкойского района Крыма загорелась квартира в четырехэтажном доме, спасатели эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T11:46

2024-05-24T11:46

2024-05-24T12:12

джанкойский район

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мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В селе Восход Джанкойского района Крыма загорелась квартира в четырехэтажном доме, спасатели эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Пожар произошел накануне вечером. Уточняется, что горела квартира на 3-м этаже и существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. На месте происшествия работала дежурная смена пожарной части села Рощино. Кроме того, были задействованы два подразделения ГУ МЧС России по РК.23 мая сотрудники МЧС спасли три человека на пожаре в Феодосии. Горел одноэтажный частный жилой дом, внутри которого находились люди. Спасатели вывели из задымленного помещения троих человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенПожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверкуПрокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем

джанкойский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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