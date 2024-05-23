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В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
Три человека спасены при пожаре в поселке Береговое под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:16
2024-05-23T14:16
феодосия
пожар
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Три человека спасены при пожаре в поселке Береговое под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в среду утром.Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажный частный жилой дом, внутри которого находились люди. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.Пожар был ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров за 1 часа 10 минут.Причины возгорания устанавливаются.14 мая пожарные вынесли из задымленной квартиры в Ялте 78-летнего мужчину без сознания и оказали его первую медицинскую помощь. С начала года в Крыму ликвидировали 871 пожар, из огня был спасен 61 человек, сообщали ранее в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенПожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверкуПрокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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феодосия, пожар, происшествия, новости крыма, мчс крыма
В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали

Трех человек спасли при пожаре частного дома под Феодосией

14:16 23.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Три человека спасены при пожаре в поселке Береговое под Феодосией. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в среду утром.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажный частный жилой дом, внутри которого находились люди. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
"Из задымленного помещения в безопасное место эвакуировали трех человек, в медицинской помощи они не нуждались", – сообщили в ведомстве. Также из здания вынесли три газовых баллона.
Пожар был ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров за 1 часа 10 минут.
Причины возгорания устанавливаются.
14 мая пожарные вынесли из задымленной квартиры в Ялте 78-летнего мужчину без сознания и оказали его первую медицинскую помощь. С начала года в Крыму ликвидировали 871 пожар, из огня был спасен 61 человек, сообщали ранее в МЧС.
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ФеодосияПожарПроисшествияНовости КрымаМЧС Крыма
 
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