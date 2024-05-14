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Пенсионер спасен на пожаре в Ялте

Пенсионер спасен на пожаре в Ялте - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Пенсионер спасен на пожаре в Ялте

78-летний мужчина спасен на пожаре в одном из многоквартирных домов в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:31

2024-05-14T16:31

2024-05-14T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 78-летний мужчина спасен на пожаре в одном из многоквартирных домов в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям утром во вторник. По словам очевидцев, огонь охватил квартиру на третьем этаже. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили в задымленной квартире мужчину без сознания, оперативно вынесли его на свежий воздух и оказали первую помощь до приезда скорой помощи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. С начала года в Крыму ликвидировали 871 пожар, из огня был спасен 61 человек, сообщали ранее в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенПожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверкуПрокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем

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2024

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