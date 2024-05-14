Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
В Ялте на пожаре в многоквартирном доме спасли 78-летнего мужчину без сознания
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Ялте на пожаре в многоквартирном доме спасен мужчина
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 78-летний мужчина спасен на пожаре в одном из многоквартирных домов в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям утром во вторник. По словам очевидцев, огонь охватил квартиру на третьем этаже. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили в задымленной квартире мужчину без сознания, оперативно вынесли его на свежий воздух и оказали первую помощь до приезда скорой помощи.
"Пожарные нашли пострадавшего в коридоре – пять вдохов едкого дыма лишили его возможности эвакуироваться из помещения. По словам соседей, мужчина занимался ремонтом электрооборудования. По предварительной причине, пожар мог возникнуть в результате аварийной работы электросети. Кроме того, квартира была сильно захламлена вещами, и пламя распространилось за несколько секунд", - сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила пять квадратных метров.
С начала года в Крыму ликвидировали 871 пожар, из огня был спасен 61 человек, сообщали ранее в МЧС.
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