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Пенсионер спасен на пожаре в Ялте - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
Пенсионер спасен на пожаре в Ялте - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
78-летний мужчина спасен на пожаре в одном из многоквартирных домов в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 78-летний мужчина спасен на пожаре в одном из многоквартирных домов в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям утром во вторник. По словам очевидцев, огонь охватил квартиру на третьем этаже. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили в задымленной квартире мужчину без сознания, оперативно вынесли его на свежий воздух и оказали первую помощь до приезда скорой помощи. Площадь пожара составила пять квадратных метров. С начала года в Крыму ликвидировали 871 пожар, из огня был спасен 61 человек, сообщали ранее в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на агрофирме в Крыму полностью потушенПожар в Партените ликвидирован - прокуратура начала проверкуПрокуратура проверит обстоятельства пожара на складе под Симферополем
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Пенсионер спасен на пожаре в Ялте

В Ялте на пожаре в многоквартирном доме спасли 78-летнего мужчину без сознания

16:31 14.05.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Ялте на пожаре в многоквартирном доме спасен мужчина
В Ялте на пожаре в многоквартирном доме спасен мужчина
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 78-летний мужчина спасен на пожаре в одном из многоквартирных домов в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям утром во вторник. По словам очевидцев, огонь охватил квартиру на третьем этаже. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили в задымленной квартире мужчину без сознания, оперативно вынесли его на свежий воздух и оказали первую помощь до приезда скорой помощи.

"Пожарные нашли пострадавшего в коридоре – пять вдохов едкого дыма лишили его возможности эвакуироваться из помещения. По словам соседей, мужчина занимался ремонтом электрооборудования. По предварительной причине, пожар мог возникнуть в результате аварийной работы электросети. Кроме того, квартира была сильно захламлена вещами, и пламя распространилось за несколько секунд", - сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.
С начала года в Крыму ликвидировали 871 пожар, из огня был спасен 61 человек, сообщали ранее в МЧС.
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