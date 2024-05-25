https://crimea.ria.ru/20240525/pozhar-vozle-trassy-saki--evpatoriya-lokalizovan-dvizhenie-vozobnovleno-1137589810.html

Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено

Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено

Локализован очаг возгорания в селе Прибрежное Сакского района, из-за которого утром в субботу было перекрыто движение автотранспорта на трассе Саки – Евпатория. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T13:13

2024-05-25T13:13

2024-05-25T13:26

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Локализован очаг возгорания в селе Прибрежное Сакского района, из-за которого утром в субботу было перекрыто движение автотранспорта на трассе Саки – Евпатория. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Работа общественного транспорта переведена в обычный режим работы, уточнил министр.Движение на трассе Саки – Евпатория было перекрыто из-за пожара утром в субботу. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горел частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, эвакуация никому не потребовалась, уточнили в ведомстве. Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники.24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человекВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировалиЭнергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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