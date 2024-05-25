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Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено
Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено
Локализован очаг возгорания в селе Прибрежное Сакского района, из-за которого утром в субботу было перекрыто движение автотранспорта на трассе Саки – Евпатория. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T13:13
2024-05-25T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Локализован очаг возгорания в селе Прибрежное Сакского района, из-за которого утром в субботу было перекрыто движение автотранспорта на трассе Саки – Евпатория. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Работа общественного транспорта переведена в обычный режим работы, уточнил министр.Движение на трассе Саки – Евпатория было перекрыто из-за пожара утром в субботу. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горел частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, эвакуация никому не потребовалась, уточнили в ведомстве. Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники.24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человекВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировалиЭнергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске
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РИА Новости Крым
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пожар, новости крыма, крым, происшествия, транспорт, саки, евпатория, николай лукашенко
Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено

Возобновлено движение транспорта после пожара возле трассы Саки – Евпатория в Крыму

13:13 25.05.2024 (обновлено: 13:26 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Локализован очаг возгорания в селе Прибрежное Сакского района, из-за которого утром в субботу было перекрыто движение автотранспорта на трассе Саки – Евпатория. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
"По информации ГУ МЧС России очаг пожара локализован. По состоянию на 13:00 движение автомобилей по участку автомобильной дороги Симферополь – Евпатория в черте села Прибрежное возобновлено", – написал он в своем ТГ-канале.
Работа общественного транспорта переведена в обычный режим работы, уточнил министр.
Движение на трассе Саки – Евпатория было перекрыто из-за пожара утром в субботу. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горел частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, эвакуация никому не потребовалась, уточнили в ведомстве. Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники.
24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.
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ПожарНовости КрымаКрымПроисшествияТранспортСакиЕвпаторияНиколай Лукашенко
 
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