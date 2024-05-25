https://crimea.ria.ru/20240525/dvizhenie-na-trasse-saki--evpatoriya-perekryto-iz-za-pozhara-1137584748.html

Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара

Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара

Участок трассы Саки – Евпатория временно перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горит частный дом РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T10:12

2024-05-25T10:12

2024-05-25T10:39

происшествия

пожар

новости крыма

саки

евпатория

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Участок трассы Саки – Евпатория временно перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горит частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное.Здание полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, эвакуация никому не потребовалась, уточняют в ведомстве.К месту вызова направлены подразделения МЧС России, в том числе служба пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте спасатели создали штаб пожаротушения, работает несколько боевых участков.Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники. Работу спасателей затрудняет погода – как сообщалось ранее, 24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.В министерстве транспорта РК сообщили, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человекВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировалиЭнергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске

саки

евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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