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Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара
Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара
Участок трассы Саки – Евпатория временно перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горит частный дом РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T10:12
2024-05-25T10:12
2024-05-25T10:39
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Участок трассы Саки – Евпатория временно перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горит частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное.Здание полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, эвакуация никому не потребовалась, уточняют в ведомстве.К месту вызова направлены подразделения МЧС России, в том числе служба пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте спасатели создали штаб пожаротушения, работает несколько боевых участков.Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники. Работу спасателей затрудняет погода – как сообщалось ранее, 24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.В министерстве транспорта РК сообщили, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человекВ поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировалиЭнергоснабжение восстановили после пожара на подстанции в Новороссийске
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Движение на трассе Саки – Евпатория перекрыто из-за пожара
Из-за пожара перекрыто движение на трассе Саки – Евпатория в Крыму
10:12 25.05.2024 (обновлено: 10:39 25.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Участок трассы Саки – Евпатория временно перекрыт силами ГИБДД из-за сильного пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, горит частный дом на улице Каламитская в селе Прибрежное.
"В 08:20 поступило сообщение о задымлении в селе Прибрежное Сакского района по улице Каламитская. В 08:34 по прибытию установлено, что горит частное домовладение", – говорится в сообщении.
Здание полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, эвакуация никому не потребовалась, уточняют в ведомстве.
К месту вызова направлены подразделения МЧС России, в том числе служба пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте спасатели создали штаб пожаротушения, работает несколько боевых участков.
"Техника обеспечена бесперебойной подачей огнетушащих средств. Для беспрепятственной работы пожарных силами ГИБДД участок дороги "Саки –Евпатория" временно перекрыт, объездные пути имеются по дороге "Саки – Вересаево", – уточнили в ведомстве.
Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники. Работу спасателей затрудняет погода – как сообщалось ранее, 24 мая в Крыму из-за сильного ветра и жары возникло 46 возгораний
сухой растительности. Ветер способствует быстрому распространению огня.
В министерстве транспорта РК сообщили, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме.
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