https://crimea.ria.ru/20240531/glavnye-novosti-kryma-31-maya-1137767735.html

Главные новости Крыма: 31 мая

Главные новости Крыма: 31 мая - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Главные новости Крыма: 31 мая

Отражена самая массированная атака на Крымский мост. Росавтодор открыл рабочее движение по съезду от трассы "Таврида" к Феодосии. В Крыму отремонтируют... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T22:39

2024-05-31T22:39

2024-05-31T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31мая - РИА Новости Крым. Отражена самая массированная атака на Крымский мост. Росавтодор открыл рабочее движение по съезду от трассы "Таврида" к Феодосии. В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения и пересмотрят схему закупки лекарств для льготников. На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки. В Крыму за лето отдохнут 190 тысяч детей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отражена самая массированная атака на Крымский мостРоссийские военные 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост, ВСУ попытались ударить по мостовому сооружению десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны Белоусов."Все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней", - подчеркнул министр.В течение прошедшей ночи также пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоэтажекТарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов."Инспекция по жилищному надзору Республики Крым и главы администраций муниципальных образований в течение месяца должны отрегулировать тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД на всей территории республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Открыто движение по съезду к ФеодосииРабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу.В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик, расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение для разделения "встречки" и организовали 12 съездов. Однако до октября на магистрали будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооруженияПравительство РФ выделило более 4,6 млрд рублей на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму. В планах восстановить 24 поврежденных в результате шторма и подтоплений в конце 2023 года строений."В частности работать будут в районе санаториев "Форос", "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Морской прибой", "Россия", "Симеиз", пансионатов "Кастрополь", "Криворожский горняк" и на других участках береговой линии", - сообщает правительство РФ со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя Михаила Мишустина.Кроме того, на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью выделено семь миллионов рублей из резервного фонда Совета министров Крыма.В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготниковВласти Крыма разрабатывают новую форму закупки жизненно важных лекарственных препаратов и регулировки логистики и маршрутизации поставок льготникам.Помимо этого, пересмотрена схема обеспечения препаратами непосредственно медучреждений: в случае нехватки заведующие поликлиникой будут напрямую обращаться в "Крым-Фармацию", а не пациенты.Новые категории медиков могут рассчитать на выплаты в КрымуВ Крыму расширят перечень категорий медицинских работников, которым будут начислены дополнительные выплаты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил минздраву в течение недели подготовить соответствующий список. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения республики Ольга Растригина."В течение недели будут подготовлены предложения по расширению категорий медицинских работников, имеющих право на дополнительные социальные выплаты. Речь идет о сотрудниках, на которых не распространяется действие постановления правительства РФ от 31 декабря 2022 года № 2568", - уточнила она.На время сезона в Ялте приостанавливают стройкиСтроительные работы в Ялте приостановят на время курортного сезона, соответствующее постановление подписала глава администрации города Янина Павленко.Ограничения не коснутся объектов, которые реализуются за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета.В Крыму за лето отдохнут 190 тысяч детейДетские лагеря Крыма летом примут около 190 тысяч детей, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.В их числе около девяти тысяч детей из новых регионов России, Белгородской области и пострадавшей от наводнения Оренбургской области.

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https://crimea.ria.ru/20240531/gosudarstvo-vydelit-okolo-13-mlrd-rubley-na-novye-kurorty-v-krymu-1137755089.html

https://crimea.ria.ru/20240531/vodnyy-vopros-v-vostochnom-krymu---chto-s-zapasami-1137750915.html

https://crimea.ria.ru/20240531/kak-v-lageryakh-kryma-obespechena-bezopasnost-detey-na-sluchay-ugroz-1137757661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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