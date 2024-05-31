https://crimea.ria.ru/20240531/na-vremya-kurortnogo-sezona-v-yalte-priostanavlivayut-stroyki-1137744488.html
На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки
На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки - РИА Новости Крым, 31.05.2024
На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки
Строительные работы в Ялте приостановят на время курортного сезона. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации города Яниной Павленко,... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:39
2024-05-31T10:39
2024-05-31T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Строительные работы в Ялте приостановят на время курортного сезона. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации города Яниной Павленко, расмещено на официальном сайте.Однако в постановлении указаны исключения. Строительство продолжится на объектах, которые реализуются за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета. Также не распространяется запрет на аварийно-восстановительные работы, работы по отделке помещений, объекты индивидуального жилого строительства, которые расположены выше автомобильной дороги "Симферополь – Ялта – Севастополь".В списке исключений в том числе участники свободной экономической зоны, инвестиционных соглашений, застройщики, участвующие в долевом строительстве. Продолжатся строительство детских оздоровительных комплексов, проведение земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций, аварийно-восстановительные работы.Будет осуществляться контроль за исполнением постановления.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоНа ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейЯлтинскую объездную ждет капитальный ремонт
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ялта, строительство, янина павленко, крым, новости крыма
На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки
Строительные работы в Ялте на время курортного сезона приостановят
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Строительные работы в Ялте приостановят на время курортного сезона. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации города Яниной Павленко, расмещено на официальном сайте.
"Приостановить все виды строительный работ на период с 1 июня по 30 сентября 2024 года на всей территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на всех объектах строительства", - говорится в сообщении.
Однако в постановлении указаны исключения. Строительство продолжится на объектах, которые реализуются за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета. Также не распространяется запрет на аварийно-восстановительные работы, работы по отделке помещений, объекты индивидуального жилого строительства, которые расположены выше автомобильной дороги "Симферополь – Ялта – Севастополь".
В списке исключений в том числе участники свободной экономической зоны, инвестиционных соглашений, застройщики, участвующие в долевом строительстве. Продолжатся строительство детских оздоровительных комплексов, проведение земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций, аварийно-восстановительные работы.
Будет осуществляться контроль за исполнением постановления.
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