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В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей
В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей
Ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму профинансируют за счет государства. Об этом сообщает правительство РФ в своем telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:36
2024-05-31T10:36
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости
берегоукрепительные сооружения
новости крыма
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму профинансируют за счет государства. Об этом сообщает правительство РФ в своем telegram-канале со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя Михаила Мишустина.В частности работать будут в районе санаториев "Форос", "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Морской прибой", "Россия", "Симеиз", пансионатов "Кастрополь", "Криворожский горняк" и на других участках береговой линии.По информации правительства, средства выделят из резервного фонда. Это должно помочь завершить обновление противооползневых и берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года.Шторм на Крым обрушился в конце ноября 2023 года. В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных стихией в ноябре 2023 года, Крыму по поручению президента было выделено 5,1 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят поврежденную штормом набережную в СудакеКрыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, берегоукрепительные сооружения, новости крыма, михаил мишустин
В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей

В Крыму отремонтируют 24 берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей

10:36 31.05.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПо поручению Президента Крыму выделено 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений
По поручению Президента Крыму выделено 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму профинансируют за счет государства. Об этом сообщает правительство РФ в своем telegram-канале со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя Михаила Мишустина.
"Правительство выделило более 4,6 млрд рублей на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму. Отремонтируют 24 берегоукрепительных сооружения, поврежденных в результате шторма и подтоплений в конце 2023 года", - говорится в сообщении.
В частности работать будут в районе санаториев "Форос", "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Морской прибой", "Россия", "Симеиз", пансионатов "Кастрополь", "Криворожский горняк" и на других участках береговой линии.
По информации правительства, средства выделят из резервного фонда. Это должно помочь завершить обновление противооползневых и берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года.
Шторм на Крым обрушился в конце ноября 2023 года. В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных стихией в ноябре 2023 года, Крыму по поручению президента было выделено 5,1 млрд рублей.
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовостиБерегоукрепительные сооруженияНовости КрымаМихаил Мишустин
 
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