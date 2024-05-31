https://crimea.ria.ru/20240531/v-krymu-otremontiruyut-beregoukrepitelnye-sooruzheniya-za-46-mlrd-rubley-1137744318.html

В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей

В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей

Ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму профинансируют за счет государства. Об этом сообщает правительство РФ в своем telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T10:36

2024-05-31T10:36

2024-05-31T10:36

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости

берегоукрепительные сооружения

новости крыма

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму профинансируют за счет государства. Об этом сообщает правительство РФ в своем telegram-канале со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя Михаила Мишустина.В частности работать будут в районе санаториев "Форос", "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Морской прибой", "Россия", "Симеиз", пансионатов "Кастрополь", "Криворожский горняк" и на других участках береговой линии.По информации правительства, средства выделят из резервного фонда. Это должно помочь завершить обновление противооползневых и берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года.Шторм на Крым обрушился в конце ноября 2023 года. В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных стихией в ноябре 2023 года, Крыму по поручению президента было выделено 5,1 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят поврежденную штормом набережную в СудакеКрыму компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, берегоукрепительные сооружения, новости крыма, михаил мишустин