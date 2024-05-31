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Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T20:15
2024-05-31T20:15
2024-05-31T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор.В ведомстве отметили, что отремонтированная дорога в сутки может пропускать более 17 тысяч машин, что особенно актуально в преддверии лета и начала туристического сезона.В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик, расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение для разделения "встречки" и организовали 12 съездов.При этом некоторые ограничения для водителей на этой магистрали сохранятся вплоть до окончания работ. В настоящее время продолжаются работы по устройству тротуаров и пяти автопавильонов, монтируются наружное освещение и шумозащитные экраны. Как и при строительстве "Тавриды", на подъезде к Феодосии подобрали специальный состав для асфальта, который прошел все лабораторные проверки. Такое покрытие выдерживает высокие нагрузки и не боится жаркого климата юга страны.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида", чтобы показать туристам все прелести Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
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крым, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, трасса таврида, феодосия, ремонт и строительство дорог в крыму, логистика, росавтодор, новости крыма
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
Росавтодор: открыто рабочее движение по съезду от трассы "Таврида" к Феодосии
20:15 31.05.2024 (обновлено: 20:16 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор.
"Сегодня открыли рабочее движение по обновленному съезду от трассы А-291 в направлении крымского города-курорта", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что отремонтированная дорога в сутки может пропускать более 17 тысяч машин, что особенно актуально в преддверии лета и начала туристического сезона.
В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик, расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение для разделения "встречки" и организовали 12 съездов.
При этом некоторые ограничения для водителей на этой магистрали сохранятся вплоть до окончания работ.
"Вплоть до окончания работ в октябре действует временная схема движения и ограничение скорости 50 км/ч", - добавили в ведомстве.
В настоящее время продолжаются работы по устройству тротуаров и пяти автопавильонов, монтируются наружное освещение и шумозащитные экраны. Как и при строительстве "Тавриды", на подъезде к Феодосии подобрали специальный состав для асфальта, который прошел все лабораторные проверки. Такое покрытие выдерживает высокие нагрузки и не боится жаркого климата юга страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил
организовать съезды к побережью с трассы "Таврида", чтобы показать туристам все прелести Крыма.
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