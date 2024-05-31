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Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии

Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии

Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T20:15

2024-05-31T20:15

2024-05-31T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор.В ведомстве отметили, что отремонтированная дорога в сутки может пропускать более 17 тысяч машин, что особенно актуально в преддверии лета и начала туристического сезона.В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик, расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение для разделения "встречки" и организовали 12 съездов.При этом некоторые ограничения для водителей на этой магистрали сохранятся вплоть до окончания работ. В настоящее время продолжаются работы по устройству тротуаров и пяти автопавильонов, монтируются наружное освещение и шумозащитные экраны. Как и при строительстве "Тавриды", на подъезде к Феодосии подобрали специальный состав для асфальта, который прошел все лабораторные проверки. Такое покрытие выдерживает высокие нагрузки и не боится жаркого климата юга страны.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида", чтобы показать туристам все прелести Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму

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