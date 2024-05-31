Рейтинг@Mail.ru
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240531/otkryto-dvizhenie-po-chetyrem-polosam-sezda-ot-trassy-tavrida-k-feodosii-1137765762.html
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T20:15
2024-05-31T20:16
ситуация на дорогах крыма
крым
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
трасса таврида
феодосия
ремонт и строительство дорог в крыму
логистика
росавтодор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135277823_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2307536ca580e348e28298f3a8504e4f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор.В ведомстве отметили, что отремонтированная дорога в сутки может пропускать более 17 тысяч машин, что особенно актуально в преддверии лета и начала туристического сезона.В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик, расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение для разделения "встречки" и организовали 12 съездов.При этом некоторые ограничения для водителей на этой магистрали сохранятся вплоть до окончания работ. В настоящее время продолжаются работы по устройству тротуаров и пяти автопавильонов, монтируются наружное освещение и шумозащитные экраны. Как и при строительстве "Тавриды", на подъезде к Феодосии подобрали специальный состав для асфальта, который прошел все лабораторные проверки. Такое покрытие выдерживает высокие нагрузки и не боится жаркого климата юга страны.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида", чтобы показать туристам все прелести Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
https://crimea.ria.ru/20240529/razvyazku-na-obezdnoy-doroge-simferopolya-otremontiruyut-za-81-mln-rubley-1137683273.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135277823_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6cc5a0255c0f9ab763a7b00f64d0d906.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, трасса таврида, феодосия, ремонт и строительство дорог в крыму, логистика, росавтодор, новости крыма
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии

Росавтодор: открыто рабочее движение по съезду от трассы "Таврида" к Феодосии

20:15 31.05.2024 (обновлено: 20:16 31.05.2024)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Рабочее движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии запустили в пятницу. Об этом сообщает Росавтодор.

"Сегодня открыли рабочее движение по обновленному съезду от трассы А-291 в направлении крымского города-курорта", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что отремонтированная дорога в сутки может пропускать более 17 тысяч машин, что особенно актуально в преддверии лета и начала туристического сезона.
В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик, расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение для разделения "встречки" и организовали 12 съездов.
При этом некоторые ограничения для водителей на этой магистрали сохранятся вплоть до окончания работ.

"Вплоть до окончания работ в октябре действует временная схема движения и ограничение скорости 50 км/ч", - добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются работы по устройству тротуаров и пяти автопавильонов, монтируются наружное освещение и шумозащитные экраны. Как и при строительстве "Тавриды", на подъезде к Феодосии подобрали специальный состав для асфальта, который прошел все лабораторные проверки. Такое покрытие выдерживает высокие нагрузки и не боится жаркого климата юга страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида", чтобы показать туристам все прелести Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Ремонт двухуровневой развязки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 11:16Нацпроекты в Крыму
Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСтроительство федеральной трассы "Таврида" в КрымуТрасса ТавридаФеодосияРемонт и строительство дорог в КрымуЛогистикаРосавтодорНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека
21:14Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки
20:56Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых
20:39Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
20:28Что должно быть в автомобильной аптечке: Минздрав обновил требования
20:15Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
20:01В Туапсе закрыли порт – причина
19:47После удара молнии в Ростовской области горит лес
19:31Безопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июне
19:08Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба
18:59Ремонт объектов и подготовка кадров: поручения Путина в сфере культуры
18:48Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
18:32На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
18:19Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
18:04Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на Грайворон
17:39Как краеведы из Крыма помогают искать утраченные коллекции в Мариуполе
17:19За час очередь перед Крымским мостом выросла в два раза
17:10Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:09Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
17:0668 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю
Лента новостейМолния