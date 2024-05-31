https://crimea.ria.ru/20240531/na-ukreplenie-beregovoy-linii-pod-kerchyu-vydelili-7-mln-rubley-1137763770.html

На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей

На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024

На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей

Семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T18:32

2024-05-31T18:32

2024-05-31T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Участки дорог и береговая линия в Героевском, в районе объекта культурного наследия "Братская могила советских воинов" по ул. Косоногова, были размыты в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Из-за угрозы возможных новых подтоплений в случае обильных осадков в микрорайоне приступили к восстановительным работам.По словам мэра Керчи, аварийно-восстановительные работы ведет "ЭНКИ ГРУПП". В феврале в Героевке нашли останки восьми советских бойцов после обрушения части берега из-за зимних штормов. Предположительно они были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Море разрушает братскую могилу под КерчьюВосстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млнКрыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооружений

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2024

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крым, керчь, святослав брусаков, берегоукрепительные сооружения, новости крыма, памятники крыма, общество