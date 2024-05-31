На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
На укрепление береговой линии у братской могилы под Керчью выделили 7 млн рублей
18:32 31.05.2024 (обновлено: 18:34 31.05.2024)
© РИА Новости КрымВ микрорайоне под Керчью при обрушении берега найдены останки советского бойца
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Участки дорог и береговая линия в Героевском, в районе объекта культурного наследия "Братская могила советских воинов" по ул. Косоногова, были размыты в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Из-за угрозы возможных новых подтоплений в случае обильных осадков в микрорайоне приступили к восстановительным работам.
По словам мэра Керчи, аварийно-восстановительные работы ведет "ЭНКИ ГРУПП".
"В ходе работ будет выполнено крепление откосов камнем с устройством мощения на подстилающем слое, то есть будет произведена укладка каменных глыб и камней. В работе используется натуральный камень с высокой плотностью, работы ведутся исключительно на береговой полосе, акватория бассейна Черного моря не затрагивается", - уточнил глава администрации.
В феврале в Героевке нашли останки восьми советских бойцов после обрушения части берега из-за зимних штормов. Предположительно они были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции.
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