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На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей
Семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T18:32
2024-05-31T18:34
крым
керчь
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Участки дорог и береговая линия в Героевском, в районе объекта культурного наследия "Братская могила советских воинов" по ул. Косоногова, были размыты в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Из-за угрозы возможных новых подтоплений в случае обильных осадков в микрорайоне приступили к восстановительным работам.По словам мэра Керчи, аварийно-восстановительные работы ведет "ЭНКИ ГРУПП". В феврале в Героевке нашли останки восьми советских бойцов после обрушения части берега из-за зимних штормов. Предположительно они были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Море разрушает братскую могилу под КерчьюВосстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млнКрыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооружений
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крым, керчь, святослав брусаков, берегоукрепительные сооружения, новости крыма, памятники крыма, общество
На укрепление береговой линии под Керчью выделили 7 млн рублей

На укрепление береговой линии у братской могилы под Керчью выделили 7 млн рублей

18:32 31.05.2024 (обновлено: 18:34 31.05.2024)
 
© РИА Новости КрымВ микрорайоне под Керчью при обрушении берега найдены останки советского бойца
В микрорайоне под Керчью при обрушении берега найдены останки советского бойца - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Участки дорог и береговая линия в Героевском, в районе объекта культурного наследия "Братская могила советских воинов" по ул. Косоногова, были размыты в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Из-за угрозы возможных новых подтоплений в случае обильных осадков в микрорайоне приступили к восстановительным работам.
По словам мэра Керчи, аварийно-восстановительные работы ведет "ЭНКИ ГРУПП".
"В ходе работ будет выполнено крепление откосов камнем с устройством мощения на подстилающем слое, то есть будет произведена укладка каменных глыб и камней. В работе используется натуральный камень с высокой плотностью, работы ведутся исключительно на береговой полосе, акватория бассейна Черного моря не затрагивается", - уточнил глава администрации.
В феврале в Героевке нашли останки восьми советских бойцов после обрушения части берега из-за зимних штормов. Предположительно они были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции.
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КрымКерчьСвятослав БрусаковБерегоукрепительные сооруженияНовости КрымаПамятники КрымаОбщество
 
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