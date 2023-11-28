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Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев
Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев
Украинские наркодельцы создали на территории РФ целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств. На преступный бизнес работали... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T16:00
2023-11-28T16:00
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
наркотики
украина
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украинские наркодельцы создали на территории РФ целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств. На преступный бизнес работали не только "топ-менеджеры", но и вербовщики, химики, кураторы, администраторы, операторы, так называемые "отделы" доставки и сбыта. Многолетними усилиями сотрудников МВД деятельность банды была пресечена, сообщили в пресс-службе.Всего правоохранители изъяли почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его производства. Как установила экспертиза, из них злоумышленники могли произвести еще почти тонну мефедрона.Нарколаборатории обнаружили в 2020 годуНа след преступников удалось выйти три года назад, когда в Подмосковье была выявлена сеть подпольных лабораторий. Тогда на объектах банды в Московской области удалось изъять более тонны мефедрона и свыше 30 тонн прекурсоров.Как установили следователи, группировка состояла из нескольких "отделов" и территориальных подразделений. Был руководящий состав, организаторы, вербовщики и кураторы, операторы сайтов, созданных в интернете. "Фирменный" стиль, логотипы и названия товара придумывали профессиональные маркетологи. Функционировали "отдел доставки" и "отдел сбыта".Операторы преступных сайтов использовали специальные программы, которые позволяли клиентам покупать наркотики в автоматическом диалоговом режиме в любом из регионов Российской Федерации.Конспирация обеспечивалась сложной, многоступенчатой схемой бесконтактной передачи "товара". В банде была установлена жесткая дисциплина, за нарушения которой сурово наказывали, вплоть до убийства.Главарь из Украины объявлен в розыскВ 2023 году уголовное дело из 189 томов было передано в Московский областной суд, но расследование в отношении руководителей банды было выделено в отдельное производство. Как выяснилось в ходе следствия, деятельность злоумышленников не ограничилась Московским регионом.Гражданин организовал регулярные поставки химреактивов из Москвы и трудоустроил на "производство" троих сообщников. Все четверо были задержаны полицейскими с поличным, при этом изъято около пяти тонн прекурсоров, лабораторное оборудование, а также свыше 147 килограммов мефедрона (более 440 тысяч разовых доз).В дальнейшем правоохранителям удалось задержать гражданина Украины, который оборудовал в Рязанской области три подпольные лаборатории. Однако наладить "работу" он успел только в одной из них, где было изъято 170 кг наркотика. Задержанные в двух остальных девять украинцев выдворены с территории Российской Федерации.Организатор крупной преступной сети, по предварительным данным, находится на территории Украины. Он объявлен в розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Ранее на Ставрополье были задержаны подозреваемые в сбыте наркотических веществ в Астрахани, где после употребления неизвестного синтетического вещества отравилось 20 человек. Трое из них в результате скончались. Задержанными оказались трое граждан Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевПолцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколабораторииКрымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики, украина, происшествия, общество
Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев

МВД накрыло крупную сеть наркоторговцев из Украины – главарь банды объявлен в розыск

16:00 28.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украинские наркодельцы создали на территории РФ целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств. На преступный бизнес работали не только "топ-менеджеры", но и вербовщики, химики, кураторы, администраторы, операторы, так называемые "отделы" доставки и сбыта. Многолетними усилиями сотрудников МВД деятельность банды была пресечена, сообщили в пресс-службе.
"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона", - сообщается в Telegram-канале МВД.
Всего правоохранители изъяли почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его производства. Как установила экспертиза, из них злоумышленники могли произвести еще почти тонну мефедрона.

Нарколаборатории обнаружили в 2020 году

На след преступников удалось выйти три года назад, когда в Подмосковье была выявлена сеть подпольных лабораторий. Тогда на объектах банды в Московской области удалось изъять более тонны мефедрона и свыше 30 тонн прекурсоров.
Правоохранители задержали 16 человек, из которых 11 – граждане Украины. Им уже предъявлены обвинения в соответствии с ролью каждого в преступном сообществе.
Как установили следователи, группировка состояла из нескольких "отделов" и территориальных подразделений. Был руководящий состав, организаторы, вербовщики и кураторы, операторы сайтов, созданных в интернете. "Фирменный" стиль, логотипы и названия товара придумывали профессиональные маркетологи. Функционировали "отдел доставки" и "отдел сбыта".
"На территории Украины вербовщики привлекали к противоправной деятельности новых участников – граждан этого государства, которые впоследствии приезжали в Российскую Федерацию, арендовали помещения, закупали оборудование и приступали к производству наркотиков. Готовый товар помещался в тайники-закладки на территории Московской области, а затем сбывался через специально созданные интернет-магазины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Операторы преступных сайтов использовали специальные программы, которые позволяли клиентам покупать наркотики в автоматическом диалоговом режиме в любом из регионов Российской Федерации.
Конспирация обеспечивалась сложной, многоступенчатой схемой бесконтактной передачи "товара". В банде была установлена жесткая дисциплина, за нарушения которой сурово наказывали, вплоть до убийства.

Главарь из Украины объявлен в розыск

В 2023 году уголовное дело из 189 томов было передано в Московский областной суд, но расследование в отношении руководителей банды было выделено в отдельное производство. Как выяснилось в ходе следствия, деятельность злоумышленников не ограничилась Московским регионом.
"Совместно с коллегами из Рязанской и Псковской областей установили, что под дистанционным руководством того же куратора, находящегося на территории Украины, 44-летний житель города Санкт-Петербурга приобрел в одной из деревень Псковской области жилой дом с участком. Там он разместил оборудование для производства синтетических наркотиков", - информирует представитель МВД Ирина Волк.
Гражданин организовал регулярные поставки химреактивов из Москвы и трудоустроил на "производство" троих сообщников. Все четверо были задержаны полицейскими с поличным, при этом изъято около пяти тонн прекурсоров, лабораторное оборудование, а также свыше 147 килограммов мефедрона (более 440 тысяч разовых доз).
В дальнейшем правоохранителям удалось задержать гражданина Украины, который оборудовал в Рязанской области три подпольные лаборатории. Однако наладить "работу" он успел только в одной из них, где было изъято 170 кг наркотика. Задержанные в двух остальных девять украинцев выдворены с территории Российской Федерации.
"В настоящее время предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых находится на завершающей стадии", - сообщают в МВД.
Организатор крупной преступной сети, по предварительным данным, находится на территории Украины. Он объявлен в розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее на Ставрополье были задержаны подозреваемые в сбыте наркотических веществ в Астрахани, где после употребления неизвестного синтетического вещества отравилось 20 человек. Трое из них в результате скончались. Задержанными оказались трое граждан Казахстана.
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Ирина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)наркотикиУкраинаПроисшествияОбщество
 
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