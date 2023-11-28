https://crimea.ria.ru/20231128/schet-na-tonny-mvd-rf-nakrylo-rukovodimuyu-iz-ukrainy-bandu-narkotorgovtsev-1133147052.html

Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев

Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцев

Украинские наркодельцы создали на территории РФ целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств. На преступный бизнес работали... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T16:00

2023-11-28T16:00

2023-11-28T16:00

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

наркотики

украина

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украинские наркодельцы создали на территории РФ целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств. На преступный бизнес работали не только "топ-менеджеры", но и вербовщики, химики, кураторы, администраторы, операторы, так называемые "отделы" доставки и сбыта. Многолетними усилиями сотрудников МВД деятельность банды была пресечена, сообщили в пресс-службе.Всего правоохранители изъяли почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его производства. Как установила экспертиза, из них злоумышленники могли произвести еще почти тонну мефедрона.Нарколаборатории обнаружили в 2020 годуНа след преступников удалось выйти три года назад, когда в Подмосковье была выявлена сеть подпольных лабораторий. Тогда на объектах банды в Московской области удалось изъять более тонны мефедрона и свыше 30 тонн прекурсоров.Как установили следователи, группировка состояла из нескольких "отделов" и территориальных подразделений. Был руководящий состав, организаторы, вербовщики и кураторы, операторы сайтов, созданных в интернете. "Фирменный" стиль, логотипы и названия товара придумывали профессиональные маркетологи. Функционировали "отдел доставки" и "отдел сбыта".Операторы преступных сайтов использовали специальные программы, которые позволяли клиентам покупать наркотики в автоматическом диалоговом режиме в любом из регионов Российской Федерации.Конспирация обеспечивалась сложной, многоступенчатой схемой бесконтактной передачи "товара". В банде была установлена жесткая дисциплина, за нарушения которой сурово наказывали, вплоть до убийства.Главарь из Украины объявлен в розыскВ 2023 году уголовное дело из 189 томов было передано в Московский областной суд, но расследование в отношении руководителей банды было выделено в отдельное производство. Как выяснилось в ходе следствия, деятельность злоумышленников не ограничилась Московским регионом.Гражданин организовал регулярные поставки химреактивов из Москвы и трудоустроил на "производство" троих сообщников. Все четверо были задержаны полицейскими с поличным, при этом изъято около пяти тонн прекурсоров, лабораторное оборудование, а также свыше 147 килограммов мефедрона (более 440 тысяч разовых доз).В дальнейшем правоохранителям удалось задержать гражданина Украины, который оборудовал в Рязанской области три подпольные лаборатории. Однако наладить "работу" он успел только в одной из них, где было изъято 170 кг наркотика. Задержанные в двух остальных девять украинцев выдворены с территории Российской Федерации.Организатор крупной преступной сети, по предварительным данным, находится на территории Украины. Он объявлен в розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Ранее на Ставрополье были задержаны подозреваемые в сбыте наркотических веществ в Астрахани, где после употребления неизвестного синтетического вещества отравилось 20 человек. Трое из них в результате скончались. Задержанными оказались трое граждан Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевПолцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколабораторииКрымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики, украина, происшествия, общество