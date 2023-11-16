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Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории
Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории
Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограммов наркотиков, сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T10:48
2023-11-16T10:50
волгоград
волгоградская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
наркотики
происшествия
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограммов наркотиков, сообщает УФСБ России по региону.Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограммов наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограммов прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении.Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Плантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов коноплиВ автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм коноплиЖительница Севастополя попалась с полкило наркотика
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волгоград, волгоградская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, происшествия, новости
Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории

Три курируемые с Украины нарколаборатории выявили в Волгограде и области - УФСБ

10:48 16.11.2023 (обновлено: 10:50 16.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограммов наркотиков, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".
Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограммов наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограммов прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).
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ВолгоградВолгоградская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)наркотикиПроисшествияНовости
 
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