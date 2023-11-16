https://crimea.ria.ru/20231116/poltsentnera-narkotikov-fsb-vyyavila-kuriruemye-s-ukrainy-narkolaboratorii-1132823163.html

Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории

Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории

Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограммов наркотиков, сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T10:48

2023-11-16T10:48

2023-11-16T10:50

волгоград

волгоградская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданных под контролем кураторов с Украины, изъято около 50 килограммов наркотиков, сообщает УФСБ России по региону.Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограммов наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограммов прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, были обнаружены около 3 тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории субъектов РФ, отмечается в сообщении.Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров (статья 228 УК РФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Плантация в сарае: крымчанка получила срок за 47 кустов коноплиВ автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм коноплиЖительница Севастополя попалась с полкило наркотика

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волгоград, волгоградская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, происшествия, новости