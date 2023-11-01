https://crimea.ria.ru/20231101/v-avtopritsepe-zhitelya-simferopolya-nashli-21-kilogramm-konopli-1132485731.html
В автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм конопли
В автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм конопли - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм конопли
В Крыму автоинспекторы остановили на дороге Симферополь – Николаевка для проверки груза и документов автомобиль с прицепом, в котором нашли 21 кг конопли. Об... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T19:22
2023-11-01T19:22
2023-11-01T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму автоинспекторы остановили на дороге Симферополь – Николаевка для проверки груза и документов автомобиль с прицепом, в котором нашли 21 кг конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В ведомстве рассказали, что автомобиль остановили вблизи села Дубки, за рулем машины находился 36-летний житель Симферополя.Стражам правопорядка водитель рассказал, что утром возле дома обнаружил наркосодержащие растения. Погрузив саженцы в транспорт, по его словам, он вез их в поле, чтобы уничтожить.Следствием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.Ранее также сообщалось, что в Севастополе задержан участник преступный группы с 500 граммами наркотика.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет10 лет за хранение марихуаны: жителю Крыма грозит тюрьма и штрафВ Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
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симферопольский район, новости крыма, крым, происшествия, наркотики, мвд по республике крым, симферополь
В автоприцепе жителя Симферополя нашли 21 килограмм конопли
У жителя Симферополя нашли 21 килограмм конопли в автоприцепе
19:22 01.11.2023 (обновлено: 20:12 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму автоинспекторы остановили на дороге Симферополь – Николаевка для проверки груза и документов автомобиль с прицепом, в котором нашли 21 кг конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В ведомстве рассказали, что автомобиль остановили вблизи села Дубки, за рулем машины находился 36-летний житель Симферополя.
"Во время осмотра кузова буксируемого транспорта полицейские обнаружили в нем части растений со специфическим запахом. Экспертиза установила, что в прицепе находились кусты конопли общим весом 21 кг", – рассказали автоинспекторы.
Стражам правопорядка водитель рассказал, что утром возле дома обнаружил наркосодержащие растения. Погрузив саженцы в транспорт, по его словам, он вез их в поле, чтобы уничтожить.
Следствием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
Ранее также сообщалось
, что в Севастополе задержан участник преступный группы с 500 граммами наркотика.
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