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В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
Закладчик с партией психостимуляторов был задержан с поличным правоохранителями в Симферопольском районе Крыма. Злоумышленник попался во время организации одной РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T21:59
2023-10-10T21:53
новости
новости крыма
прокуратура республики крым
симферопольский район
происшествия
общество
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Закладчик с партией психостимуляторов был задержан с поличным правоохранителями в Симферопольском районе Крыма. Злоумышленник попался во время организации одной из закладок, сообщили в прокуратуре Республики Крым.Как выяснилось в ходе следствия, мужчина состоял в преступной группе, которая сбывала наркотики с помощью Интернета и системы закладок. Задержанный выполнял в группе роль закладчика, которого направлял куратор. В мае молодой человек получил от куратора во время переписки в соцсетях указания выехать на территорию Саратовской области за “товаром”.В указанном месте по прибытии мужчина обнаружил оптовую партию наркотика – N-метилэфедрона, сильнейшего психостимулятора. Товар весом 2,3 кг нужно было доставить в Крым и, закладывать маленькими партиями на территории Республики Крым и Севастополя.Злоумышленник, вернувшись на полуостров с грузом, успел оборудовать три тайника – два в Севастополе и один в Симферопольском районе. На четвертом тайнике он и попался сотрудникам полиции.Против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ. Материалы дела прокуратура передала в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Блогер из Пензы задержана в Ялте – ее подозревают в пропаганде наркотиковФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиковВ Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков
https://crimea.ria.ru/20231010/krymchanin-popalsya-v-sevastopole-na-narkotikakh--emu-grozit-do-20-let-1131952558.html
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Новости
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новости, новости крыма, прокуратура республики крым, симферопольский район, происшествия, общество, наркотики
В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов

Мужчина с двумя килограммами наркотиков попался во время организации закладок в Крыму

21:59 10.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Закладчик с партией психостимуляторов был задержан с поличным правоохранителями в Симферопольском районе Крыма. Злоумышленник попался во время организации одной из закладок, сообщили в прокуратуре Республики Крым.
Как выяснилось в ходе следствия, мужчина состоял в преступной группе, которая сбывала наркотики с помощью Интернета и системы закладок. Задержанный выполнял в группе роль закладчика, которого направлял куратор. В мае молодой человек получил от куратора во время переписки в соцсетях указания выехать на территорию Саратовской области за “товаром”.
В указанном месте по прибытии мужчина обнаружил оптовую партию наркотика – N-метилэфедрона, сильнейшего психостимулятора. Товар весом 2,3 кг нужно было доставить в Крым и, закладывать маленькими партиями на территории Республики Крым и Севастополя.
Злоумышленник, вернувшись на полуостров с грузом, успел оборудовать три тайника – два в Севастополе и один в Симферопольском районе. На четвертом тайнике он и попался сотрудникам полиции.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ. Материалы дела прокуратура передала в суд.
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