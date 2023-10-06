https://crimea.ria.ru/20231006/fsb-perekhvatila-370-kilogrammov-ukrainskikh-sinteticheskikh-narkotikov-1131892210.html
ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков
ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков - РИА Новости Крым, 06.10.2023
ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков
килограммов синтетических наркотиков, которые были произведены на Украине для продажи на территории Российской Федерации, пресечено 11 фактов контрабанды... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T10:48
2023-10-06T10:48
2023-10-06T10:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
наркотики
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. За год ФСБ перехватила 370 килограммов синтетических наркотиков, которые были произведены на Украине для продажи на территории Российской Федерации, пресечено 11 фактов контрабанды. Поставки шли транзитом через страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что за год из незаконного оборота спецслужбы изъяли 370 килограммов украинских наркотиков. Установлено, что тайники с наркотиками были оборудованы в автомобилях, которые направлялись в Киев, оттуда их забирали наркокурьеры - граждане Украины, которые не подлежат призыву в ВСУ или россияне, проживающие на украинской территории.Наркотики шли на территорию России транзитом через страны ЕС - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.Всего задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из разных регионов РФ, которые планировали сбывать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, отметили в ФСБ.Ранее сообщалось, что подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской областиСозрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, украина, таможня, происшествия, новости
ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиков
ФСБ России: в 2023 году перехвачены 370 килограммов синтетических наркотиков с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. За год ФСБ перехватила 370 килограммов синтетических наркотиков, которые были произведены на Украине для продажи на территории Российской Федерации, пресечено 11 фактов контрабанды. Поставки шли транзитом через страны ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности с участием Федеральной таможенной службы в период с сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза", - сказано в тексте.
Уточняется, что за год из незаконного оборота спецслужбы изъяли 370 килограммов украинских наркотиков. Установлено, что тайники с наркотиками были оборудованы в автомобилях, которые направлялись в Киев, оттуда их забирали наркокурьеры - граждане Украины, которые не подлежат призыву в ВСУ или россияне, проживающие на украинской территории.
Наркотики шли на территорию России транзитом через страны ЕС - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.
Всего задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из разных регионов РФ, которые планировали сбывать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, отметили в ФСБ.
Ранее сообщалось
, что подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской области.
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