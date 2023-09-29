https://crimea.ria.ru/20230929/v-krymu-60-letniy-muzhchina-prines-domoy-tri-kilogramma-narkotikov-1131742712.html

В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков

В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков

В Белогорском районе 60-летний местный житель незаконно купил три килограмма наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T10:58

2023-09-29T10:58

2023-09-29T10:58

прокуратура республики крым

наркотики

происшествия

новости крыма

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Белогорском районе 60-летний местный житель незаконно купил три килограмма наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли действия злоумышленника.По решению суда мужчине грозит четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Ранее в Севастополе силовики задержали мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов.Более 30 кг наркотических средств растительного происхождения изъято в Крыму во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак".Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедронаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорОперация "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, наркотики, происшествия, новости крыма, белогорский район