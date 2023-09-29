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В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков
В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков
В Белогорском районе 60-летний местный житель незаконно купил три килограмма наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T10:58
2023-09-29T10:58
прокуратура республики крым
наркотики
происшествия
новости крыма
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Белогорском районе 60-летний местный житель незаконно купил три килограмма наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли действия злоумышленника.По решению суда мужчине грозит четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Ранее в Севастополе силовики задержали мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов.Более 30 кг наркотических средств растительного происхождения изъято в Крыму во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак".Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедронаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорОперация "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, наркотики, происшествия, новости крыма, белогорский район
В Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков

Прокуратура Крыма: 60-летний мужчина хранил три килограмма каннабиса на продажу

10:58 29.09.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Белогорском районе 60-летний местный житель незаконно купил три килограмма наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Установлено, что мужчина незаконно приобрел каннабис массой около 3 кг, который привез по месту своего жительства, где незаконно стал хранить его с целью дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли действия злоумышленника.
По решению суда мужчине грозит четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее в Севастополе силовики задержали мужчину, намеревавшегося сбыть крупную парию наркотических грибов.
Более 30 кг наркотических средств растительного происхождения изъято в Крыму во время проведения оперативно-профилактической операции "Мак".
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Прокуратура Республики КрымнаркотикиПроисшествияНовости КрымаБелогорский район
 
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