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На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона
На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона - РИА Новости Крым, 20.09.2023
На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона
Восемнадцатилетнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии “закладку” с наркотиками, задержали сотрудники местного отдела полиции. Подробности... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T21:27
2023-09-20T21:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Восемнадцатилетнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии “закладку” с наркотиками, задержали сотрудники местного отдела полиции. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.На юного наркодилера правоохранители наткнулись недалеко от села Пионерское, отрабатывая оперативную информацию. При личном досмотре молодого человека у него в кармане обнаружился сверток с порцией порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что 79,1 грамма вещества содержали мефедрон.“Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика”, - подчеркнули в региональном МВД.В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Выяснилось также, что злоумышленник уже был ранее судим. Сейчас он находится под домашним арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорТайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
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4.7
96
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наркотики, крым, новости крыма, общество, мвд по республике крым, закон и право, феодосия
На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона

В Феодосии 18-летний крымчанин попался с 800 дозами мефедрона

21:27 20.09.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Феодосии оперативники задержали симферопольца, у которого изъяли почти 80 грамм мефедрона
В Феодосии оперативники задержали симферопольца, у которого изъяли почти 80 грамм мефедрона
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Восемнадцатилетнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии “закладку” с наркотиками, задержали сотрудники местного отдела полиции. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
На юного наркодилера правоохранители наткнулись недалеко от села Пионерское, отрабатывая оперативную информацию. При личном досмотре молодого человека у него в кармане обнаружился сверток с порцией порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что 79,1 грамма вещества содержали мефедрон.
Молодой человек пояснил, что в лесополосе по полученным ранее координатам обнаружил “закладку” с наркотиком, который планировал расфасовать по дозам и закладывать повторно для продажи. Версия подтвердилась, когда в ходе обыска места жительства злоумышленника сотрудники полиции обнаружили пакеты, изоленту и электронные весы, с помощью которых симферополец и собирался заняться расфасовкой.
“Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика”, - подчеркнули в региональном МВД.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Выяснилось также, что злоумышленник уже был ранее судим. Сейчас он находится под домашним арестом.
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наркотикиКрымНовости КрымаОбществоМВД по Республике КрымЗакон и правоФеодосия
 
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