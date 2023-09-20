https://crimea.ria.ru/20230920/na-vostoke-kryma-zaderzhali-18-letnego-narkodilera-s-paketom-mefedrona-1131543708.html

На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона

На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона - РИА Новости Крым, 20.09.2023

На востоке Крыма задержали 18-летнего наркодилера с пакетом мефедрона

Восемнадцатилетнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии “закладку” с наркотиками, задержали сотрудники местного отдела полиции. Подробности... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T21:27

2023-09-20T21:27

2023-09-20T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Восемнадцатилетнего жителя Симферополя, добывавшего в пригороде Феодосии “закладку” с наркотиками, задержали сотрудники местного отдела полиции. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.На юного наркодилера правоохранители наткнулись недалеко от села Пионерское, отрабатывая оперативную информацию. При личном досмотре молодого человека у него в кармане обнаружился сверток с порцией порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что 79,1 грамма вещества содержали мефедрон.“Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции на улицы республики не попало около 800 доз наркотика”, - подчеркнули в региональном МВД.В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Выяснилось также, что злоумышленник уже был ранее судим. Сейчас он находится под домашним арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:26 лет на двоих: семейную пары в Крыму осудили за содержание наркопритонаШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорТайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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