https://crimea.ria.ru/20230907/shest-let-za-svertok-s-narkotikom-krymchanke-vynesli-prigovor--1131228488.html

Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор

Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор

В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T13:59

2023-09-07T13:59

2023-09-07T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана правоохранителями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, в апреле текущего года женщина, не имея постоянного источника дохода, разработала план для личного обогащения. Для этого она приобрела через интернет наркотическое средство метамфетамин за 22 тыс. рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.Однако злоумышленницу задержали правоохранителями в тот же день, синтетические наркотики, обнаруженные при ней, изъяты из незаконного оборота."Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.В отношении неустановленного в ходе следствия продавца уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в конце августа в Саках 27-летний мужчина был задержан с поличным на месте оборудования тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет судаГашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из ПрибалтикиКурьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, общество, наркотики, крым