https://crimea.ria.ru/20230907/shest-let-za-svertok-s-narkotikom-krymchanke-vynesli-prigovor--1131228488.html
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T13:59
2023-09-07T13:59
2023-09-07T13:59
закон и право
ялта
новости крыма
прокуратура республики крым
общество
наркотики
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана правоохранителями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, в апреле текущего года женщина, не имея постоянного источника дохода, разработала план для личного обогащения. Для этого она приобрела через интернет наркотическое средство метамфетамин за 22 тыс. рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.Однако злоумышленницу задержали правоохранителями в тот же день, синтетические наркотики, обнаруженные при ней, изъяты из незаконного оборота."Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.В отношении неустановленного в ходе следствия продавца уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в конце августа в Саках 27-летний мужчина был задержан с поличным на месте оборудования тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет судаГашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из ПрибалтикиКурьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, общество, наркотики, крым
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
В Ялте за приобретение наркотиков для дальнейшей продажи женщина получила 6 лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана правоохранителями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По версии следствия, в апреле текущего года женщина, не имея постоянного источника дохода, разработала план для личного обогащения. Для этого она приобрела через интернет наркотическое средство метамфетамин за 22 тыс. рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что наркотики массой около 100 граммов жительница Ялты извлекла из тайника, на который ей указал продавец из сети. Запрещенные вещества она хранила при себе, чтобы потом продать.
Однако злоумышленницу задержали правоохранителями в тот же день, синтетические наркотики, обнаруженные при ней, изъяты из незаконного оборота.
"Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.
В отношении неустановленного в ходе следствия продавца уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в конце августа в Саках 27-летний мужчина был задержан с поличным
на месте оборудования тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым: