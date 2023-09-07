Рейтинг@Mail.ru
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/shest-let-za-svertok-s-narkotikom-krymchanke-vynesli-prigovor--1131228488.html
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T13:59
2023-09-07T13:59
закон и право
ялта
новости крыма
прокуратура республики крым
общество
наркотики
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана правоохранителями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, в апреле текущего года женщина, не имея постоянного источника дохода, разработала план для личного обогащения. Для этого она приобрела через интернет наркотическое средство метамфетамин за 22 тыс. рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.Однако злоумышленницу задержали правоохранителями в тот же день, синтетические наркотики, обнаруженные при ней, изъяты из незаконного оборота."Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.В отношении неустановленного в ходе следствия продавца уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в конце августа в Саках 27-летний мужчина был задержан с поличным на месте оборудования тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет судаГашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из ПрибалтикиКурьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, ялта, новости крыма, прокуратура республики крым, общество, наркотики, крым
Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор

В Ялте за приобретение наркотиков для дальнейшей продажи женщина получила 6 лет колонии

13:59 07.09.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы безработную женщину, которая приобрела наркотики с целью дальнейшего сбыта и была задержана правоохранителями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По версии следствия, в апреле текущего года женщина, не имея постоянного источника дохода, разработала план для личного обогащения. Для этого она приобрела через интернет наркотическое средство метамфетамин за 22 тыс. рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что наркотики массой около 100 граммов жительница Ялты извлекла из тайника, на который ей указал продавец из сети. Запрещенные вещества она хранила при себе, чтобы потом продать.
Однако злоумышленницу задержали правоохранителями в тот же день, синтетические наркотики, обнаруженные при ней, изъяты из незаконного оборота.
"Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в пресс-службе.
В отношении неустановленного в ходе следствия продавца уголовное дело выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в конце августа в Саках 27-летний мужчина был задержан с поличным на месте оборудования тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет суда
Гашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики
Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области
 
Закон и правоЯлтаНовости КрымаПрокуратура Республики КрымОбществонаркотикиКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
15:18Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью
15:02На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом
14:5028 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
14:41Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"
14:31Что поразило китайцев в Крыму
14:16ПСБ провел бизнес-конференцию для новых регионов РФ
14:09Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе
14:06В Евпатории стрельба – власти назвали причину
13:59Шесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговор
13:51Запчасти боевых самолетов из РФ переправляли на Запад - банда задержана
13:30Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле
13:09Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать
12:50В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка
12:32Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
12:06Более 1,2 млн россиян изъявили желание голосовать онлайн - ЦИК
11:52Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
11:13Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине
10:54В двух бухтах Севастополя будут стрелять
10:49На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц
Лента новостейМолния