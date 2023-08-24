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Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области
Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области
Сотрудники полиции в Липецкой области задержали межрегионального наркокурьера из Севастополя с пятью килограммами метилэфедрона, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T14:11
2023-08-24T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Липецкой области задержали межрегионального наркокурьера из Севастополя с пятью килограммами метилэфедрона, сообщает пресс-служба МВД России.24-летнего наркокурьера перехватили на 446-м километре автодороги М-4 "Дон", когда тот транзитом следовал на своей машине в другие регионы страны.Наркотик, который предназначался для сбыта через тайники-закладки, оперативники обнаружили под обшивками задних дверей его автомобиля.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.Злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.Ранее сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали крымчанина по обвинению в покушении на сбыт крупной партии каннабиса. Уголовное дело ушло на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в таксиТайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьераВ Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
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4.7
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новости, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, севастополь, общество, наркотики
Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой области

МВД: наркокурьера из Севастополя с 5 кг метилэфедрона задержали в Липецкой области

14:11 24.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Липецкой области задержали межрегионального наркокурьера из Севастополя с пятью килограммами метилэфедрона, сообщает пресс-служба МВД России.
24-летнего наркокурьера перехватили на 446-м километре автодороги М-4 "Дон", когда тот транзитом следовал на своей машине в другие регионы страны.
Наркотик, который предназначался для сбыта через тайники-закладки, оперативники обнаружили под обшивками задних дверей его автомобиля.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
Злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
Ранее сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали крымчанина по обвинению в покушении на сбыт крупной партии каннабиса. Уголовное дело ушло на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
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НовостиНовости КрымаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияСевастопольОбществонаркотики
 
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