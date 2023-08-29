https://crimea.ria.ru/20230829/tayniki-s-sintetikoy-krymchaninu-grozit-15-let-za-narkotiki-1130992344.html

Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики

Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики

27-летнему жителю крымского города Саки грозит до 15 лет лишения свободы за оборудование тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T08:52

2023-08-29T08:52

2023-08-29T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 27-летнему жителю крымского города Саки грозит до 15 лет лишения свободы за оборудование тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Мужчина задержан с поличным на месте преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Правоохранители изъяли из тайников два свертка, в которых оказались пакетики с белым порошком – по 2,6 грамма каждый.Подозреваемый, который ранее уже был судим, рассказал, что белый порошок – это мефедрон, наркотик он получил через интернет для закладки в тайники и дальнейшей продажи.Эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.Задержанному жителю Крыма грозит до пятнадцати лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ превысила 40 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой областиГашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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