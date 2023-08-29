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Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики
27-летнему жителю крымского города Саки грозит до 15 лет лишения свободы за оборудование тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T08:52
2023-08-29T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 27-летнему жителю крымского города Саки грозит до 15 лет лишения свободы за оборудование тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Мужчина задержан с поличным на месте преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Правоохранители изъяли из тайников два свертка, в которых оказались пакетики с белым порошком – по 2,6 грамма каждый.Подозреваемый, который ранее уже был судим, рассказал, что белый порошок – это мефедрон, наркотик он получил через интернет для закладки в тайники и дальнейшей продажи.Эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.Задержанному жителю Крыма грозит до пятнадцати лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ превысила 40 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Курьера из Севастополя с 5 кг наркотиков поймали в Липецкой областиГашиш на 2 миллиарда рублей пытались провезти в Россию из Прибалтики40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани
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96
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Тайники с синтетикой: крымчанину грозит 15 лет за наркотики

МВД: 27-летнему крымчанину грозит 15 лет лишения свободы за тайники с наркотиками

08:52 29.08.2023 (обновлено: 09:28 29.08.2023)
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Вадим Жернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 27-летнему жителю крымского города Саки грозит до 15 лет лишения свободы за оборудование тайников с синтетическими наркотиками для дальнейшего их сбыта через интернет. Мужчина задержан с поличным на месте преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России "Сакский" с поличным задержали 27-летнего местного жителя. Молодой человек закладывал наркотики в тайники на одной из улиц города", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли из тайников два свертка, в которых оказались пакетики с белым порошком – по 2,6 грамма каждый.
Подозреваемый, который ранее уже был судим, рассказал, что белый порошок – это мефедрон, наркотик он получил через интернет для закладки в тайники и дальнейшей продажи.
Эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ", начато расследование. Молодой человек задержан по ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления", - отметили в ведомстве.
Задержанному жителю Крыма грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ превысила 40 млн рублей.
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