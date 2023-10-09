Блогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков
В Ялте задержана 19-летняя блогер из Пензы - ее подозревают в пропаганде наркотиков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 13 суток административного ареста получила 19-летняя блогер из Пензы, которая отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Внимание правоохранителей девушка привлекла роликами в соцсетях, в которых публиковала ссылки на нелегальные онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ, сейчас рассматривается вопрос о привлечении девушки к ответственности, сообщает МВД по региону.
Правоохранители задержали ее в Ялте, где она временно проживает. Девушка рассказала сотрудникам полиции, что проходит реабилитацию по лечению от наркотической зависимости, а в соцсетях таким образом искала поддержки от своих подписчиков.
"В отношении гражданки за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Судом ей назначено наказание в виде 13 суток административного ареста. В настоящее время сотрудниками полиции рассматривается вопрос о привлечении девушки к ответственности за пропаганду употребления наркотиков", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков.
А в Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля при поддержке спецназа "Гром" задержали 18-летнюю местную жительницу, которая несколько месяцев торговала наркотиками, фасуя крупные партии и сбывая их через закладки в лесных массивах.
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