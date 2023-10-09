https://crimea.ria.ru/20231009/bloger-iz-penzy-zaderzhana-v-yalte---ee-podozrevayut-v-propagande-narkotikov-1131963114.html

Блогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков

Блогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Блогер из Пензы задержана в Ялте - ее подозревают в пропаганде наркотиков

В Крыму 13 суток административного ареста получила 19-летняя блогер из Пензы, которая отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Внимание... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T20:14

2023-10-09T20:14

2023-10-09T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 13 суток административного ареста получила 19-летняя блогер из Пензы, которая отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Внимание правоохранителей девушка привлекла роликами в соцсетях, в которых публиковала ссылки на нелегальные онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ, сейчас рассматривается вопрос о привлечении девушки к ответственности, сообщает МВД по региону.Правоохранители задержали ее в Ялте, где она временно проживает. Девушка рассказала сотрудникам полиции, что проходит реабилитацию по лечению от наркотической зависимости, а в соцсетях таким образом искала поддержки от своих подписчиков.Ранее сообщалось, что крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков.А в Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля при поддержке спецназа "Гром" задержали 18-летнюю местную жительницу, которая несколько месяцев торговала наркотиками, фасуя крупные партии и сбывая их через закладки в лесных массивах.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ перехватила 370 килограммов украинских синтетических наркотиковЖитель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаныВ Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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